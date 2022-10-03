AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atac

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atacaklar."