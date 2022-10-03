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Bakan Özer, İlteriş Kutluk Kağan’ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atac
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atacaklar."
Politika 03.10.2022, 18:40
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetin canavarca hislerle yapıldığı çok acık. Bütün dava sürecini yakından takip edeceğiz, gereken cezayı almaları için takipçileri olacağız. Kurumlar gerekli adımları çok net şekilde atacaklar."