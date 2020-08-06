AK Parti Milletvekili Çokal, simit sırasına girdi, esnafa çay ikram etti
AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ DR. TUBA VURAL ÇOKAL BUGÜN TAKSİCİ ESNAFI İLE BİR ARAYA GELDİ. FIRINDA SIRAYA GİRİP SİMİT ALAN ÇOKAL, TAKSİ DURAĞINDA ESNAFLA BİRLİKTE ÇAY DEMLEYEREK KAHVALTI YAPTI.
AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal bugün taksici esnafı ile bir araya geldi. Fırında sıraya girip simit alan Çokal, taksi durağında esnafla birlikte çay demleyerek kahvaltı yaptı.
Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal gönülleri bir kez daha fethetti. Alışverişini pazarlara giderek kendisi yapan, hafta sonlarını esnafı ziyaret ederek geçiren, yollarda molaları kendi ürünlerini satan üreticilerin satış yerlerinde ve köy kahvelerinde veren Dr. Tuba Vural Çokal bu sefer de simit kuyruğuna girip esnafa çay demledi.
Manavgat’ta fırında simit almak için sırada bekleyen Çokal taksicileri ziyaret etti. Esnafla beraber çay demleyen Çokal, çayları bardaklara kendisi koydu.
Pandemi dönemi öncesi ve sonrası başta olmak üzere birçok konuda esnaf ile sohbet eden Çokal, pandemi dönemini de birlikte atlatacaklarını söyledi.
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