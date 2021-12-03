AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Siyasi Partiler ve Seçim Yasası değişikliğinde anlaşmaya vardı

6-17 Aralık tarihleri arasında TBMM'de bütçe mesaisine yoğunlaşacak Cumhur İttifakı ortaklarının bütçe maratonu sonrasında Siyasi Parti ve Seçim Yasalarında düzenlemeler içeren taslak için çalışmalarına hız verecek. Teklifin mart ayında TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.

Baraj yüzde 7

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Şu an için 15 maddeden oluşması beklenen mini teklifte halen yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı yüzde 7 olarak belirlendi. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan düzenlemede anayasa hükmü gereğince seçimde 20 milletvekili çıkaran partiler grup kurabilecek.

Ancak seçildikleri partilerden istifa eden milletvekillerine aynı olanak tanınmayacak. Milletvekilleri partilerinden istifa edip, 20 sandalye sayısına ulaşsa bile Meclis'te grup kuramayacak.

Yardıma HDP ayarı

Yeni Şafak'ın haberine göre, terörle bağı kanıtlanan partilerin hazineden yardım almasının önünü kesen maddenin de taslakta yer alması bekleniyor.

AK Parti ve MHP, söz konusu teklifi seçimden bir yıl önce Meclis'ten geçirmeyi hedefliyor.