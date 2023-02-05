AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan The Guardian’a tepki: "Asla kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İngiliz yayın kuruluşu The Guardian’da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelere tepki göstererek, “The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy’nin ardından The Guardian’da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez” dedi.

Numan Kurtulmuş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy’nin ardından The Guardian’da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Avrupa’nın ve Batı’nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye’nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, paylaşımının devamında şunları kaydetti: “The Guardian’da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi muhabirin hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti’ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz”