ABD: “Ukrayna’yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya topraklarına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarına değinerek, "Ukrayna’nın sınırlarının ötesine saldırmasına destek vermiyoruz, Ukrayna’yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz" dedi.

Rusya topraklarına düzenlenen İHA saldırıları hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklama yaptı. Price, "Ukrayna’nın sınırlarının ötesine saldırmasına destek vermiyoruz, Ukrayna’yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Yaptığımız her şey Ukrayna’nın bağımsızlığını desteklemek içindir" dedi.

Ukrayna’ya kendi egemen topraklarında Rusya’yı yenmesi için gereken her şeyi sağladıklarını belirten Price, ABD’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarını vurmasını önlemek için Ukrayna’ya gönderilen HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinde değişiklik yapıldığı yönünde ABD basınında çıkan haberler hakkında ise yorum yapmadı.

"Rusya topraklarına çok sayıda İHA saldırısı düzenlendi"

Dün Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı’nda patlama meydana gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı patlamalara ilişkin, “Sabah saatlerinde Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels’teki askeri havaalanlarına Sovyet yapımı İHA’larla saldırı girişiminde bulundu” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık, saldırılarda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Bugün ise Rusya’nın Kursk kentindeki bir havaalanına saldırı gerçekleştirilmişti. Kursk Bölge Valisi Roman Starovoit yaptığı açıklamada, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, "İHA saldırısı nedeniyle Kursk Havaalanı’ndaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.