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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor”
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği için Kongre’ye talimat verdiğini ifade ederek, “Kongre’de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği için Kongre’ye talimat verdiğini ifade ederek, “Kongre’de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum” dedi.
Politika 19.05.2022, 17:54
ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliği için Kongre’ye talimat verdiğini ifade ederek, “Kongre’de her iki ülkenin de NATO üyeliği için onay sürecini başlatıyorum” dedi.