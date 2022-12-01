ABD Başkanı Biden: "Putin savaşı bitirmeye karar verirse onunla görüşmeye hazırım"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın mantıklı bir şekilde sona ermesinin tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’dan çekilmesi olduğunu belirterek, “Eğer Putin, gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar verirse onunla konuşmaya hazırım” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşında NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteği ve ABD-Fransa olarak yakın çalışmaya devam edeceklerini yineledi. Biden, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile harika bir görüşme yaptık. Fransa, en güçlü ortaklarımızdan ve en yetenekli müttefiklerimizden biri. Aynı değerleri paylaşıyoruz ve tüm zorlukları birlikte ele almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Biden, "Bugün, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü vahşi savaşına karşı her zamanki kadar güçlü duracağımızı konuştuk. İnanılmaz derecede acımasız olan Rus saldırganlığına karşı evlerini, ailelerini ve egemenliklerini savunan Ukrayna halkını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Rus saldırganlığına karşı Ukrayna halkına desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

"Rusya’yı eylemlerinden sorumlu tutmaya devam edeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i savaştan sorumlu tutmaya kararlı olduklarını kaydeden Biden, "Putin, emperyal emellerine karşı çıkan herkesin iradesini ezebileceğini düşünüyor. Ukrayna’daki sivil altyapıya saldırmak, enerji fiyatlarının yükselmesine sebep olmak ve gıda krizini şiddetlendirmekle sadece Ukrayna’da değil, çevresinde çok savunmasız insanlara zarar veriyor. Cumhurbaşkanı Macron ve ben, Rusya’yı eylemlerinden sorumlu tutmak ve Putin’in savaşının dünyanın geri kalanı üzerindeki küresel etkilerini azaltmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimize karar verdik" dedi.

"Putin savaşı bitirmeye karar verirse onunla görüşmeye hazırım"

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’daki eylemlerini "hastalıklı" olarak nitelendiren Biden, eğer Putin savaşı bitirmek istiyorsa onunla "konuşmaya hazır" olduğunu söyledi. Putin’le temasa geçmek gibi acil bir planı olmadığını, ancak savaşı bitirmenin bir yolunu aradığı takdirde Putin’le "konuşmaya hazır" olduğunu aktaran Biden, "Bu savaşı bitirmenin tek mantıklı yolu Putin’in Ukrayna’dan çekilmesidir. Eğer Putin’in gerçekten bu savaşı bitirmenin bir yolunu bulmaya karar vermesi durumunda onunla konuşmaya hazırım" dedi. Biden, "Ama öyle görünüyor ki bunu yapmayacak. Bunu yapmadığı için çok ağır bir bedel ödüyor ama Ukrayna’nın sivil halkına inanılmaz, inanılmaz bir katliam uyguluyor. Kreşleri, hastaneleri bombalıyor. Yaptığı şey iğrenç. Ancak eğer durum buysa, NATO meslektaşlarımla istişare ederek, Putin’in ne istediğini görmek için konuşmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

"Sivil nükleer enerji işbirliğimizi derinleştireceğiz"

Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığından uzaklaşma çabalarını öven Biden, “Enerji güvenliği konusunda ABD-AB görev gücü aracılığıyla bu konuların birçoğunda kaydettiğimiz ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyorum. Bugün ayrıca ikili temiz enerji ortaklığımız aracılığıyla Fransa ile ABD arasında sivil nükleer enerji konusunda işbirliğini derinleştirme taahhüdünde bulunduk" dedi.

"Orta Doğu’da barış için çalışıyoruz"

Görüşmede tartışılan diğer konular arasında, Orta Doğu’daki insan hakları ihlalleri ve İran’ın asla nükleer silah elde etmemesini sağlama çabaları olduğunu söyleyen Biden, iki ülkenin de Orta Doğu ve Afganistan’da barış için birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirtti. Biden, "Daha bütünleşmiş ve barışçıl bir Orta Doğu’yu desteklemek için birlikte çalışıyoruz. Başkan Macron’a, İsrail ile Lübnan arasında tarihi deniz sınırları anlaşmasının yapılmasına yardım etme çabalarından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz. Ayrıca İran halkının da yanındayız" dedi.

"Ukrayna’yı desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise yaptığı konuşmada, "Şubat ayından bu yana Ukrayna’daki savaşı derhal ve açıkça kınadık. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işlediği savaş suçlarını kınamak için tüm diplomatik eylemlere öncülük ettik. Hem direnen Ukrayna halkını hem de Ukrayna ordusunu destekliyoruz. Bu savaş Avrupa topraklarını doğrudan etkiliyor. Bugün, Ukrayna birliklerine verdiğimiz desteği güçlendirmeye devam etmek ve onların direnmelerini sağlamak için önümüzdeki haftalarda ve aylarda bir kez daha girişimlerimizi artıracağımızı teyit ettik. Ukrayna halkını desteklemek için birlikte çalışmaya devam etme konusunda da mutabık kaldık" dedi.

“Ukraynalıları onlar için kabul edilmeyecek bir uzlaşmaya asla zorlamayacağız"

Savaşın sona ermesi ve "sürdürülebilir barış" için koşullara karar vermenin Ukraynalılara bağlı olduğunu söyleyen Macron, "Ukraynalıları onlar için kabul edilmeyecek bir uzlaşmaya asla zorlamayacağız. Çok cesurlar ve tam olarak hayatlarını, uluslarını ve ilkelerimizi savunuyorlar. Sürdürülebilir bir barış istiyorsak, toprakları hakkında müzakere edecekleri ana ve koşullara karar veren Ukraynalılara saygı duymalıyız" dedi.

"Terörle mücadele için çalışmaya devam etmeliyiz"

ABD ve Fransa’nın, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik, uzay endüstrisinde araştırma ve Orta Doğu’da barış gibi konulara da odaklanacağını söyleyen Macron, "Son birkaç yılda, dünyanın bu bölgelerinin ve tüm ülkelerin güvenliği için mücadele etmeliyiz. Orta Doğu’daki uluslararası koalisyonumuz içinde askeri harekatımızda kararlıyız ve buna devam edeceğiz. Çünkü bu mücadele henüz bitmedi. Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza Orta Doğu ve Yakın Doğu’da terörle mücadele için çalışmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatmak önemlidir" dedi.