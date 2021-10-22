AB Liderler Zirvesi sona erdi

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, 2 gün süren görüşmelerin ardından sona erdi. Ana gündem maddeleri arasında enerji fiyatları ve sığınmacılar konularının yer aldığı zirvede ise, Polonya yargı krizi konusuna ilişkin ortak bir karara varılamadı.

Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üye ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, 2 gün süren görüşmelerin ardından sona erdi. Zirve sonrasında basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantılarda görüşülen konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak, enerji fiyatları ve sığınmacılar konularının ana gündem maddeleri olduğunu kaydetti.

Polonya yargı krizinde ortak karara varılamadı

Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, ulusal hukukun AB hukukundan öncelikli olduğu yönünde aldığı karar sonrasında başlayan ve Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yapılan oturumla artan gerginliğin yansıdığı AB Liderler Zirvesi’nde liderler, Polonya’ya yöneltilen eleştiriler ve yaptırım beklentilerine karşı herhangi bir ortak karara varmadı. Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Komisyon Başkanı Leyen, ’’Bu uzun bir süreç olacak. Şimdilik görüşmeler tarafların birbirini anlaması şeklinde geçti’’ ifadelerini kullandı.

"Belarus sığınmacıları hibrit bir savaş unsuru olarak kullanılıyor’’

Basın toplantısında konuşan Konsey Başkanı Michel, Belarus sınırında yaşanan son gelişmeleri hatırlatarak, "Belarus sığınmacıları hibrit bir savaş unsuru olarak kullanılıyor" ifadelerini kaydetti. Leyen ise yaptığı açıklamada, Belarus tarafından sığınmacıların kullanıldığına dikkat çekerek, "AB Komisyonu olarak hukuki bir paket hazırladık. Bu paket ortak iltica politikamızı oluşturacak. Sığınmacılar Belarus tarafından kullanıldı. Bu hem üye ülkelere hem de AB’nin tamamına karşı olumsuz bir girişim. Bu yaşananlar ortak bir politikanın gerektiğini göstermiştir" dedi.

"AB olarak kullandığımız gazın yüzde 80’ninde dışa bağlıyız"

Enerji fiyatları konusunun da ele alındığı AB Liderler Zirvesi’nden, AB’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme kararı alındığı bildirildi. Konuya ilişkin Komisyon Başkanı Leyen, "AB olarak kullandığımız gazın yüzde 80’ninde dışa bağlıyız. Liderler daha fazla gaz rezervi yapılması için farklı tedarikçilerle görüşmemizi istedi. Ayrıca bundan 10 yıl önce 2 kat pahalı olan yenilenebilir enerji kaynaklarımız az da olsa, enerji bağımsızlığımızı destekliyor. Bu alanda da çabalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

"Afgan halkının insani ihtiyaçları için 1 milyar euro ayırdık"

Aynı zamanda AB Liderler Zirvesi’nde, Afganistan konusunun da ele alındığı bildirilirken, konuya ilişkin Leyen, "Afgan halkının insani ihtiyaçları için 1 milyar euro ayırdık" ifadesini yineledi. Yardımların, Taliban eliyle olmaksızın sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahibi Afganlara ulaştırılacağı ifade dildi.