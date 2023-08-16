TERÖR ÖRGÜTÜ PKK 1973'TE KURULDU

1973 yılında Ankara'da teröristbaşı Abdullah Öcalan öncülüğünde örgütlenen grup kendisine 'Apocular' ismini verdi. Grup, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki bir köyde PKK ismini aldı ve ilk kanlı eylemlerine Kürt halkının canını yakarak başladı. Öncelikle Kürt vatandaşları katleden terör örgütü, sonrasında ise adını duyurmak için büyük terör eylemlerine kalkışma kararı aldı.

DEVLETE KARŞI İLK KURŞUN 1984'TE SIKILDI

15-25 temmuz 1981’de Suriye'de ilk toplantısını gerçekleştiren terör örgütü PKK, 1984'te Şam'da düzenlediği 2. toplantının ardından özellikle Hakkari, Mardin, Siirt illerini kapsayan bölge içerisindeki Türkiye'ye karşı silahlı eylem hazırlığını hızlandırdı.

Terör örgütü PKK ilk büyük saldırısını bundan tam 39 yıl önce 15 Ağustos 1984'te gerçekleştirdi. Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında bir askerimiz şehit düştü, 9 asker ve 3 sivil ise yaralandı.

14 BİN 851 ŞEHİT VERDİK

Terör örgütü PKK'nın 39 yıl önce devlete sıktığı ilk kurşunun ardından kanlı eylemleri hiç durmadı. 39 yıllık PKK mücadelesinde Türkiye büyük zaiyatlar verdi. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre, terör örgütü PKK'nın ilk saldırısından bu yana, Türkiye toplam 14 bin 851 vatan evladını şehit verdi. 39 yıllık dönemde 32 bin 685 resmi görevli ve sivil de gazi oldu.

PKK'NIN BELİ KIRILDI

15 Ağustos 1984'ten bu yana terör örgütü PKK ile mücadelesini devam ettiren Türkiye, özellikle 2002 yılından sonra ise PKK'ya çok ağır darbeler vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı tavizsiz duruşu ve savunma sanayiinde yapılan teknolojik devrimlerle, Türkiye PKK ile mücadelede çağ atladı.

Türkiye'nin ürettiği, yerli İHA ve SİHA'lar sayesinde teröristler çok hızlı şekilde tespit edilip, imha edilir hale geldi. Savunma sanayinde yerlilik üzerine kurulan düzenle, yerli SİHA, yerli mühimmat ve yerli silahlarla bugüne kadar 45 bin 667 PKK’lı terörist öldürüldü. 6 bin 370 terörist yaralı olarak ele geçirilirken, 8 bin 136 terörist ise teslim oldu.

Öte yandan düzenlenen operasyonlarda 12 bin 10 PKK’lı teröristte yakalandı. Tüm rakamlarla birlikte 1984'ten bu yana etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı toplam 72 bin 183 oldu.

TERÖRİSTLERİN AYAKKABI NUMARALARI BİLE BİLİNİYOR

Gelişen teknoloji ve son 20 yılda düzenlenen başarılı operasyonlarla Türkiye sınırları içerisindeki teröristlerin her şeyi bilinir hale geldi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2022 yılında yaptığı bir açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir." sözlerini sarf etmişti. Yine Bakan Soylu, Mayıs 2023'te yaptığı bir açıklamasında Türkiye sınırları içerisindeki terörist sayısının tek tek bilindiğini ve sınırlarımız içerisinde 77 terörist kaldığını açıklamıştı.

ÜST DÜZEY İSİMLER TEK TEK ÖLDÜRÜLÜYOR

Yerli SİHA'lar Türk askerine terörle mücadelede operasyonel anlamda büyük katkı sağladı. SİHA'lar sayesinde PKK'lı teröristlerin sözde yönetim kadrosuna da her geçen gün yeni bir çizik atılıyor. MİT ve TSK'nın sınır ötesinde düzenlediği nokta operasyonlarıyla Kandil yönetiminden sürekli eksilmeler yaşanıyor.

Son yıllarda öldürülen üst düzey teröristlerden bazıları şu şekilde;