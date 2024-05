ÖNCE PIRIL KONUK'U YAKINDAN TANIYALIM

1985 yılının soğuk bir kış ayında İstanbul’da doğdu. İlkokula kadar ailesinin görevi nedeniyle doğal liman kenti olan Sinop’ta yaşadı. En başından eğitim hayatında başarılı olunca ailesi tarafından daha iyi eğitim alması amacıyla henüz ilkokulda üç okul değiştirdi. Birincilikle Moda Koleji’nden, ardından okul ikincisi olarak Maltepe Anadolu Lisesi’nden ve okul üçüncülüğü başarı derecesiyle Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Anadili gibi konuştuğu İngilizce ve Fransızcayı ilkokuldan beri gördüğü eğitimi süresince öğrenmiştir. Üniversitede Fransa’ya giden Pırıl G. G. Konuk, Paris’te yaşadığı sürede Sorbonne Üniversitesi’nden önce Ekonomi ve İşletme lisansı almış, akabinde Uluslararası Ticaret masterını tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. On beş yıllık iş deneyiminde sayısız sertifika, eğitim ve kursa katılan Pırıl, düzenli olarak yeni beceriler edinerek ve yeni şeyler öğrenerek kendini sürekli güncel tutmaya çalışmaktadır. 2019 yılında Northwestern Üniversitesi Kellog School of Management'ta Ürün Stratejisi sertifika programını, 2023'te Columbia Business School'da B2B Pazarlama Stratejisi sertifika programını tamamlamıştır. 2023 yılında ayrıca Eternal Academy'den profesyonel koç olarak mezun olmuştur ve iş hayatının yanı sıra koçileri ile çalışmaktadır.

Enka İnşaat, Unilever ve Gürok Grup olmak üzere iş hayatında çeşitli şirketlerde deneyim kazanmış; aktif olarak çalışmaktadır. Karakteri ve görevi gereği meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacıdır.

Seyahat etmek, okumak, yazmak, yoga, takı tasarımı, dans, kart yapımı ve ebru hobileri arasındadır. İlkokuldan beri biriktirdiği şiir defterleri vardır. Aile ve dostları öncelikleri arasındadır.

Ömrü boyunca çalışmayı görev bilen Pırıl, sürekli liderlik ve yazarlık yetkinliğini geliştirmeye çalışmaktadır. Sol beynini dengelemek amacıyla başladığı doğa yürüyüşleri eşiyle birlikte hayatının bir parçası halini almıştır. Pasifist ve hümanisttir.

Evlidir, eşine ve çocuklarına aşıktır ve İstanbul’un sakin ve şirin Moda semtinde yaşamaktadır.

Çok sevdiği bir arkadaşıyla ortaklaşa, ülkeye ilk döndüğünde Ashley South mahlasıyla yazdığı “Aşk Oyunu” kitabından sonra “Çocuklarıma Hayatın Kitabı” kendi ismiyle yayınladığı ilk kitabıdır. Ayrıca Şiir Treni kitabına ve farklı dergilere şiirleriyle katkıda bulunmuştur.

Yazarın ayrıca Epsilon Yayınevi nezdinde çevirdiği birçok İngilizce ve Fransızca kitap bulunmaktadır.

Her gün kendini yeniden keşfeder ve inşa ederken, sana içindeki kudreti hatırlatması dilekleriyle.

KİTAPLA İLGİLİ YORUMLARDAN BAZILARI

“Dünyanın ve hayatımızın karmaşıklığında kendimizi, umudumuzu, motivasyonumuzu kaybettiğimiz bu günlerde, Pırıl Konuk kitabın her sayfasında özümüze dönüş yollarını gösteren bir nevi yol gösterici parlak çakıl taşları serpiştirmiş. Ne kadar da ihtiyacımız varmış.”



“Bu kitap iyilik ve güzellikle yoğrulmuş… Yazar ustalıkla hayata katıyor okuyanları, güç veriyor…”



“Hayat boyu sizlere rehberlik sağlayacak, durup içinizden neye ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde, bir dilek tutar gibi gözünüzü kapayıp açtığınızda okuduğunuz sayfa yolunuzu aydınlatacaktır.



Birçok şeyin kaos ortamında ilerlediği ve her şeye yetişmenin mümkün olmadığı günümüzde yolumuzu nasıl bulacağız? Seçeneklerle dolu hayatımızda ilerlerken, her şeyi birden yapma telaşı bizi sardığında, bir şeyden feragat etmeden adete bir çekirge misali seçenekler ve kararlar arasında zıplarken okuyucunun yavaşlamasını ve potansiyelinin farkına varmasını sağlayan bir kitap.



Yazar kişisel ve iş hayatındaki yaşanmışlıklarından yola çıkarak şu an bu kitabı elinde tutan herkes için içsel huzurun kapısını aralıyor.”



“Her an herkesin elinin altında bulundurması gereken şahane bir motivasyon kitabı. Kelimelerinin sihri içime işliyor, günümü aydınlatıyor, zor anlarımda ve kararsızlıklarımda umut, güç ve yön veriyor. Sevgili dostum Pırıl Konuk bana her zaman ilham olmuş, çaresiz ve mutsuz hissettiğimde ışığım olmuştur. Pırıltısını herkese açtığı için çok sevinçliyim.”



“Değişim, büyüme, her an yenilenme, hayat bu demek…” Belki de gerçekten tam da sevgili Pırıl Konuk’un bu kitabında tanımladığı gibi hayat düşündüğümüz kadar karmaşık değil. Her bir bölümde, kendinizi bulabileceğiniz, altını çizip, rehber kitaplar listenize hiç düşünmeden ekleyebileceğiniz şahane bir kitap. Önce içimdeki çocuk için keyifle bu kitabı okudum, ardından oğlumun kütüphanesinde yerini aldı, tüm kalbimle biliyorum ki o da benim gibi, bu kitabı dönüp dönüp tekrar okuduğu kitaplar listesine ekleyecek.”

“Kitabı okuyanları içten, meraklandıran ve heyecanlı bir yolculuk bekliyor. Hemen katılın.”



“Değerli Okuyucu,

Hayat, keşfetmek için sonsuz bir alan ve büyümek için bitmez bir fırsattır. Bu değerli kitap, kişisel yolculuğunuzda size rehberlik edecek, sizi motive edecek ve potansiyelinizin kilidini açmanıza yardımcı olacak derin içgörüler sunuyor. Her sayfada, sizi daha yüksek bir bilinç düzeyine taşıyacak ilham verici öneriler, pratik hatırlatıcılar ve dönüştürücü egzersizler bulacaksınız. Pırıl Konuk’un kaleme aldığı bu eser, sadece başarıya ulaşmanın yollarını değil, aynı zamanda bu başarıyı anlamlı ve kalıcı bir mutluluğa dönüştürmenin sırlarını da ortaya koyuyor. Kendi içsel gücünüzü keşfedin ve hayatınızı dönüştürün; çünkü her birimiz, kendi hikayemizin kahramanıyız.

Hayat; zorluklarla dolu bir yolculuk, başarıya giden engelli bir parkur. Ancak doğru motivasyon ve kişisel gelişimle, bu engelleri aşmak mümkün. Eşimin kaleme aldığı bu eser, sizi içsel bir yolculuğa çıkaracak ve potansiyelinizin farkına varmanızı sağlayacak.

Kendi iç dünyanızda bir devrim yaratmaya hazır olun ve bu kitapla birlikte, hayallerinize bir adım daha yaklaşın.”



“Pırıl Konuk, yaşama sımsıkı tutunan ruhuyla çocukları daha dünyaya dahi gelmeden, kendi yollarını çizebilmeleri için bir alet çantası hazırlamayı seçmiş bir anne.

Kitaplarının her sayfasında, bir insanın tereddüt, kendinden şüphe, ya da sıkışmışlık gibi sancılar ve sınavlardan geçtiği anlarda yalnız kalmaması için onlara sesleniyor: “içindeki gücü hatırla, tüm çözümler sende diyor”.



Bu “motive mesajlar” size ihtiyacınız olan soruları soracak, unutmamanız gerekenleri hatırlatacak, kendinize kavuşmanızı sağlayacak.”

“Kendine doğru gerçekleştirdiğin yolculuğunda kaybolduğunda sana ışık tutacak bir kitap. Her sabah bu kitabın bir sayfasını seçip ona günaydın demelisin.

Pırıl Konuk ile Motive Mesajlar, aslında kendi kendine vermeyi isteyeceğin öğütlerden oluşuyor. Satırları okurken kendinle konuşmana, iç sesini duymana ve kendi doğrularını hatırlamana sebep oluyor.

Unuttuğun şeyleri sana hatırlatarak, kendine daha fazla zaman ayırma ayrıcalığına araç oluyor.”

PIRIL KONUK UKUYUCUSUNA ŞÖYLE SESLENİYOR

Ben kendim bizzat her gün ihtiyaç duyduğum motivasyonu sağlaması amacıyla bu kitabı yazdım. Kendim için, senin için, çocuklarım için, içten yanan tüm insanlar için, desteğe ihtiyaç duyan herkes için yazdım. Senin açından bu kitaptaki bilgilerin, tek bir gün kullanmalık değil, ömür boyu yararlanmalık bir eser olması dileğiyle.

Her birimiz biriciğiz, bu dünyaya belirli amaçları yerine getirmeye ve kendi süremizi doldurmaya geliyoruz. Bu süreyi nasıl geçireceğimiz ise yine kendimize bağlı. Yüksek enerjili, hedefleri olan, sevgi dolu, neşe ve huzur ile ahengi yakalamış çoğul, doğurgan ve yaratıcı bir hayatı, kendi hayat amacınıza göre yaşamanızı dilerim. Bu hayatta hep birlikte akarken yazdığım sayfaların size ihtiyacınız olanı getirmesi dileklerimle.

Öncelikle kızım Nehir Alya olmak üzere tüm okuyucularıma en içten sevgilerimle…

Bu kitap başta canım kızım Nehir Alya olmak üzere tüm çocuklara, tüm gençlere, yüreğinde gençlik ateşi taşıyan ve kendini sürekli geliştiren, deneyimleyen, düşüp kalksa da asla pes etmeyen, kendine ve evrene, yaradılışa güven duyan tüm yetişkinlere yazıldı. Özellikle de kişisel gelişim ilgi alanına sahip bireylere, iş dünyasındaki profesyonellere, eğitim ve öğretim alanında çalışan kişilere, genç yetişkinlere ve üniversite öğrencilerine, kendi kendine yardım ve başkalarına iyilik ulaştırma alanında çalışanlara ve son olarak tüm hediye ve hediyelik eşya alıcılarına yazıldı.



Faydalı olması ve size ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyacınız olan gücü ve motivasyonu getirmede destek olması dileklerimle.

Bu kitap sizinle buluştuysa, biz birbirimizle buluştuysak yani, bu kavuşmanın çok hayırlı bir anlamı var. Birbirimize şifa, dayanak, dost ve yoldaş olmak dileğiyle.