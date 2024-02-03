Bu bağlamda içeriğe uygun ekipman kullanımından çekim tekniklerine kadar olan tüm aşamaların özenle tasarlanması gerekir. Gelin, markaların ve şirketlerin ihtiyacına yanıt verecek video prodüksiyon çözümlerine ve prodüksiyon desteği almanın önemine birlikte göz atalım.

Kurumsal İhtiyaçlarınız İçin Neler Yapabilirsiniz?

Pek çok şirket kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için video çekim yöntemlerinden yararlanır. Yaratıcı bir ekibin elinden çıkan işler dikkat çeker ve doğru kişilere ulaşabilir.

Bu noktada kişilerin veya toplulukların faaliyetlerini duyurması adına yararlanabileceği yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

Tanıtım Filmleri

Şirket veya markalar hedef kitlelerini sunduğu hizmetlerden haberdar etmek için tanıtım filmlerine ihtiyaç duyar. Başarılı ve etkili biçimde tasarlanan kurumsal tanıtım filmleri markaların bilinirliğini artırır, yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olur.

Kurum İçi İletişim Videoları

Şirketler için oryantasyon, başarı hikâyesi veya kutlama videoları gibi kurum içi ilişkileri pekiştirecek faaliyetler önem taşır. Kurum içi iletişim videoları sayesinde farklı birimlerde görev alan bireylerin birbiriyle iletişimi artar. Ayrıca şirketle ilgili güncel bilgiler paylaşılabilir. Bu videolar kurumsal kültürü destekler ve çalışanların motivasyonu artırabilir.

Reklam Filmleri

Marka bilinirliğinin yanı sıra satış faaliyetlerini de artırmak isteyen şirketler reklam filmlerinden yararlanır. Yaratıcı ve ilgi çekici reklamlar sayesinde müşteri ağı genişletilebilir. Doğru stratejilerle oluşturulmuş reklam filmleriyle markalar doğru hedef kitleye ulaşabilir.

Sosyal Medya Videoları

Sosyal medya, markaların tanınırlığını artıracak en önemli mecralardan biridir. Sosyal medya araçlarında varlığını göstermek isteyen şirketler/markalar pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında videolu içeriklere başvurabilir. Bu tür videolar sayesinde kullanıcılarla doğrudan iletişim kurabilir, etkileşimlerini artırabilirler.

Neden Prodüksiyon Hizmetine Başvurmalısınız?

Kurumsal tanıtım filmi, kurum içi iletişim videoları, klipler veya reklam filmleri, sosyal medya videoları ve benzeri tüm içeriklerin üretim sürecine prodüksiyon denir. Videoların çekim senaryolarının hazırlanmasından kurguya, çekim için gerekli ekipman seçiminden çekim takvimine kadar pek çok aşama prodüksiyonun parçasıdır.

Tüm süreci planlamak şirketler veya markalar için kolay olmayabilir. Bu noktada şirketler veya markalar, video içeriklerin beklentilerine uygun şekilde ve doğru yöntemlerle hazırlanması için profesyonel prodüksiyon hizmeti almayı düşünebilir.

Prodüksiyon Hizmeti Almanın Avantajları Nelerdir?

Çekimi planlanan videolu içerikler için profesyonel prodüksiyon hizmeti almanın markalara sağlayacağı faydalardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Markanın kurumsal kimliği en doğru yöntemlerle ve beklentiye uygun şekilde yansıtılabilir.

Profesyonel ekip çalışmasıyla içeriğe dair farklı fikirler hayata geçebilir.

Şirketlerin/markaların yer almayı planladığı mecralara uygun içerikler üretilebilir.

Profesyonel ve ileri çekim tekniklerinden yararlanılarak kaliteli görüntüler elde edilebilir.

Tüm süreç sistemli ve planlı ilerlediği için markalar zamandan tasarruf sağlayabilir.

Prodüksiyon aşaması profesyonel bir ekip tarafından yürütüldüğü için marka veya şirketler hedeflerine hızlı biçimde ulaşabilir.

Prodüksiyon Hizmeti Almanın Fiyatları

Prodüksiyon hizmeti almanın fiyatları bazı etkenler göz önünde bulundurularak belirlenir. Örneğin kullanılacak ekipmanların özellikleri, çekim yerleri, prodüksiyon ekibi, oyuncular ve video çekimin süresi fiyatlandırma konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra montaj, seslendirme ve efekt gibi post prodüksiyon işlemleri de fiyatları belirleyen etkenler arasında yer alır.

Siz de video prodüksiyon ihtiyaçlarınız için profesyonel çözümler arıyorsanız Piktora Yapım ile iletişime geçebilirsiniz. Piktora Yapım'ın yaratıcı ve tecrübeli ekibiyle şirketinizin veya markanızın ihtiyacına uygun yaratıcı tanıtım filmi, sosyal medya videoları veya reklam filmi hizmetine karar verebilirsiniz. Böylece hedef kitlenize etkili ve doğru biçimde seslenebilirsiniz