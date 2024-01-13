Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir. Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun” ifadelerine yer verdi.

