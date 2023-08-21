Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Kavganın taraflarından H.S., kaçarak Kayhan Kapalı Yüzme Havuzu yanında bulunan bir markete sığındı. Pompalı tüfekle markete gelen kavganın diğer tarafları, kavga ettikleri H.S. ve arkasına saklandığı genç kasiyer Merve Acar'ı (25) vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Merve Acar hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralanan H.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



5 şüpheli gözaltına alındı

Olaya ilişkin savcılık talimatıyla hızlı bir çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma çerçevesinde 5 şüpheli şahsı saklandıkları yerde kıskıvrak yakalarken suç aleti de ele geçirildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Bireysel Silahlanma

Denizli'de iki grup arasında çıkan kavganın masum bir kadının hayatını kaybetmesi, bireysel silahlanmanın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yaşanan bu trajik olay, bireysel silahlanmanın toplumsal düzeyde yarattığı tehlikelere dikkat çekiyor. Silahların halk arasında serbestçe dolaşımının sonucu olarak, masum insanlar sıkça bu tür olayların kurbanı olabiliyor. Toplumun güvenliği ve huzuru için daha sıkı denetimlerin ve tedbirlerin alınması gerekliliği bir kez daha vurgulanıyor.