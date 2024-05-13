Türkiye Güreş Federasyonu’nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Başakşehir Spor Salonu’nda düzenlenen, 93 ülke adına 517 güreşçinin katılım gösterdiği Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon Müsabakaları sona erdi. Kadınlar milli takımında 62 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos’u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda Zeynep Yetgil ise Özbekistan’dan Shokphida Akhmetova’yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu.



Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcular şöyle:



Kadınlar

Zeynep Yetgil

Nesrin Baş

Yasemin Adar

Evin Demirhan

Buse Tosun



Grekoromen Stil

Rıza Kayaalp

Burhan Akbudak

Enes Başar

Ali Cengiz



Serbest Stil

Taha Akgül

İbrahim Çiftçi