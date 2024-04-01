Alanında uzman akademisyenler, Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü eğitim kadrosu ile öğrencilere kaliteli bir eğitim sunan Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerine Yetenek Sınavı ile kapılarını açacak.

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Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) bünyesinde hizmet veren Palet Türk Müziği İlkokulu’nda; güncel gereksinimlerin ötesinde, bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yüksek imkânlarla donatılan bir okul binası, tam donanımlı konser salonu, tematik Türk müziği müzesi, ses kayıt stüdyosu, enstrüman yapım atölyesi, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkân bulunuyor. Türkiye’nin ilk Türk müziği ilkokulu olma niteliği taşıyan bu okulda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul müfredatının yanı sıra, ders programına özel olarak hazırlanmış müzik branş dersleriyle öğrencinin tam donanımlı bir eğitim alması tasarlanıyor.

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Gelenek ile günümüz teknolojisi harmanlanıyor

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Geleneğin, gelecek ile buluştuğu bu okulda; özel ud, kanun, keman, ney, tanbur, klâsik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm/ bendir/ daire), bağlama gibi enstrümanların yer aldığı meslek sazı dersleri, müziğin ilmi detaylarını bulacakları solfej-nazariyat, usûl (ritim) uygulama dersleri, ses eğitimi-repertuvar, müzik tarihi, müzik edebiyatı gibi detayları içeren toplu meşk dersleri, çocuklar için klasik (geleneksel) sanatlar dersi gibi sanat eğitiminde önem taşıyan dersler, ilkokul öğrencileri için özel materyal ve teknikler ile yeniden yorumlanıyor.

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Yetenek Sınavı Dört Aşamadan Oluşuyor

 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerine yapılacak Yetenek Sınavı ile sınırlı kontenjanla öğrenci alınması planlanıyor. Başvurularının 15 Mart’ta başladığını ve 28 Nisan’a kadar devam edeceğini belirten Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, “Yetenek Sınavı, 4 aşamalı olarak gerçekleştirilecek: Ritim tekrarı, ses tekrarı, şarkı söyleme ve ödev şarkı geri dönüşleri... Ritim tekrarında; ritmik kodlama tekniği ile adayların bu anlamdaki yetileri ölçülecek. Ses tekrarında; değerlendirme yapılacak. Şarkı söyleme aşamasında; adayların kendilerine verilen şarkıyı ne kadar iyi söyleyebildikleri ölçülecektir.” dedi.