Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde ayda yalnızca 4 gün hizmet vermeyi kararlaştırdı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, bugün Ankara Yenimahalle’de bulunan Başkent İlçeler Terminali’nde yaptığı basın açıklamasında, “Şehit yakınları, gaziler, basın mensupları ve emniyet mensupları haricinde ücretsiz biniş hakkı olan diğer tüm grupları ayda sadece 4 gün taşıyacağız” dedi.



Dördüncü günden sonra yolcuları taşımayacaklarını, kamu araçlarına yönlendireceğini belirten Kara, Türkiye genelinde her ayın 1'i ile 4'ü arasındaki günler dışında ücretsiz yolcu taşınamayacağını ve konuyla ilgili olarak özel halk otobüsçüleri, Ankara'daki araçlarına konuyla ilgili bilgilendirme yazısı yapıştırdı.

“Ücretsiz biniş hakkı olan gruplar ve abonmanlar belimizi büküyor”

Şehit yakınları, gaziler, basın mensupları ve emniyet mensupları haricinde ücretsiz biniş hakkı olan diğer tüm grupları ayda sadece 4 gün taşıyacaklarını belirten Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, “Akaryakıt, yedek parça, personel sigortaları ve kasko maliyetlerinin artışından kaynaklı ücretsiz biniş hakkı olan gruplar ve abonmanlar belimizi büküyor. Yalnızca 65 yaş ve üstü değil, 4 grup haricindeki ücretsiz biniş hakkı olan tüm grupları ayda sadece 4 gün taşıyacağız. 26 gün taşımama kararı aldık. Bu uygulama yalnızca Ankara’ya mahsus değil. Türkiye geneli halk otobüslerinde 26 gün 4 grup hariç taşınmayacak. Şehit yakınları, gaziler, basın mensupları ve emniyet mensupları haricinde ücretsiz biniş hakkı olan diğer tüm grupları ayda sadece 4 gün taşıyacağız. Ayrıca yönetimle birlikte aldığımız karara göre, tekerlekli sandalyeli engelli vatandaşlarımızı ve görme engelli vatandaşlarımızı bu gruba dahil ettik. Bu gruplar haricindeki grupları kesinlikle taşımayacağız. Halk otobüsü sektörü Türkiye’de battı. Biz her 2 ayda bir basının önündeyiz. Her ay Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önündeyiz. Dün, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker toplantımıza katıldı ve bize ‘arkadaşlar lütfen kontak kapatmayın’ dedi. Vekilimize kontak kapatmayalım da bu esnaf akaryakıtı nasıl alacak dedim. ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi sizlere destek verecek dedi’ ama yalnızca ABB ile olmuyor bu iş. Yalnızca birkaç belediyenin desteği ile olacak iş değil. Tüm Türkiye’de ki belediyelerin destek vermesi gerekiyor. Mansur Yavaş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye’de 20’ye yakın belediye özel halk otobüslerine destek veriyor. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde bu araçların satın alınacağını söyledi. Araçlarını satmak isteyen esnaflar başvuru talebinde bulundu. Şu an da EGO Genel Müdürlüğü tarafından araçlarda ekspertiz kontrolleri yapılıyor. Ama verilen teklifler çok düşük çıkıyor. Şoförlerde ‘ben bu aracı bu fiyata satarsam ne yapacağım’ diyor. Sadece araçları satın almak yetmiyor. Personelleri ve mal sahiplerine de belediyenin istihdam sağlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Evet hukuki olarak taşımamız gerekiyor ama maliyetleri karşılayamıyoruz”

Hukuki olarak ücretsiz biniş hakkı olan tüm vatandaşların taşınması gerektiğini bu konuda cezai işlem uygulanabileceğini ama maliyetlerin karşılanamadığını vurgulayan Kara konuya ilişkin her otobüse bir yazı yapıştırılacağı vurgulayan Kara şu sözleri kaydetti:

“Bu yazıyı gören tüm vatandaşlarımızın Özel Halk Otobüslerini kullanmamalarını rica ediyoruz. Otobüslerimiz ayın sadece 4 günü tüm gruplara ücretsiz olacak. Günlerin bilgisini sosyal medya ve basın aracılığıyla tüm Türkiye’de paylaşacağız. 4 gün boyunca otobüse binen herkesi uyaracağız. 4. günün sonunda kalan 1 ay boyunca vatandaşlarımızı taşımayacağız. Binmek isteyen vatandaşları kamu araçlarına yönlendireceğiz. Evet hukuki olarak taşımamız gerekiyor ama maliyetleri karşılayamıyoruz. Bize uygulanacak yaptırımlar olacak ama biz her şeyi göze aldık. Tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bizi yanlış anlamasınlar. Ankara’da tam ilet kullanan oranı yüzde 27’ye düştü. Geçe sene bu oran yüzde 62’ydi. 6 ay sonra bu oran yüzde 15’lere düşecek. Abonman alan öğrenci, 65 yaş üstü ve engelli oranı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızla şoförlerimizin tartışmaya girmesini istemiyoruz. Otobüse binen yolcularımızı mecbur götüreceğiz ama lütfen bu konuda vatandaşlarımız hassasiyet göstersin. Bu böyle giderse yılbaşına kadar Türkiye genelinde bir tane bile halk otobüsü kalmaz.”

Açıklamanın ardından Ankara'da faaliyet gösteren özel halk otobüslerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı asıldı.