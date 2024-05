Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 15.00’de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Dursun Özbek ile Süheyl Batum’un yarıştığı başkanlık seçiminde 20 sandıkta 4 bin 415 oy kullanıldı.

Açıklan ilk sandıkta Dursun Özbek önde çıktı. İlk sandıkta Dursun Özbek 157, Süheyl Batum 36 oy aldı. Özbek ve Batum’un oy kullandığı ikinci sandıkta ise Dursun Özbek’e daha fazla oy geldi. İki numaralı sandıkta Dursun Özbek'e 173, Süheyl Batum da 32 oy çıktı.



En fazla fark 16. sandıkta çıktı

Dursun Özbek, rakibi Süheyl Batum’a karşı en fazla farkı 16. sandıkta attı. Söz konusu sandıktan Özbek’e 208, Batum’a ise 47 oy çıkarken, 161 fark oldu.

Özbek ayrıca 20 sandıktan birinci olarak çıkmayı başardı.



3 binin üzerinde oy alan ilk başkan

Galatasaray’da ilk kez bir seçimden başkan aday 3 bin üzerinde oy alarak seçildi. Daha önce en fazla oyu, 14 Mayıs 2011’deki olağan seçimli genel kurulda, 2 bin 298 ile Ünal Aysal almıştı.

Açıklanan oylar sonucunda beyaz oylarla birlikte toplamda 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yeni başkanı seçildi. Süheyl Batum da toplam 955 oy aldı.

Seçimde oyların dağılımı sandıklara göre şöyle oldu:



1. sandık: Dursun Özbek: 157 - Süheyl Batum: 36

2. sandık: Dursun Özbek: 173 - Süheyl Batum: 32

3. sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 70

4. sandık: Dursun Özbek: 162 - Süheyl Batum: 61

5. sandık: Dursun Özbek: 147 - Süheyl Batum: 61

6. sandık: Dursun Özbek: 151 - Süheyl Batum: 63

7. sandık: Dursun Özbek: 164 - Süheyl Batum: 45

8. sandık: Dursun Özbek: 166 - Süheyl Batum: 42

9. sandık: Dursun Özbek: 167 - Süheyl Batum: 42

10. sandık: Dursun Özbek: 146 - Süheyl Batum: 47

11. sandık: Dursun Özbek: 158 - Süheyl Batum: 53

12. sandık: Dursun Özbek: 124 - Süheyl Batum: 35

13. sandık: Dursun Özbek: 141 - Süheyl Batum: 36

14. sandık: Dursun Özbek: 155 - Süheyl Batum: 49

15. sandık: Dursun Özbek: 174 - Süheyl Batum: 44

16. sandık: Dursun Özbek: 208 - Süheyl Batum: 47

17. sandık: Dursun Özbek: 197 - Süheyl Batum: 48

18. sandık: Dursun Özbek: 191 - Süheyl Batum: 44

19. sandık: Dursun Özbek: 201 - Süheyl Batum: 47

20. sandık: Dursun Özbek: 199 - Süheyl Batum: 53

Dursun Özbek: "Galatasaray’ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu"

Galatasaray’ın mevcut başkanı Dursun Özbek yeniden seçildi. Seçim sonuçlarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Bugün çok güzel bir seçim atmosferinde Galatasaray yeni başkanını seçti. Galatasaray’ın demokrasisine yakışır bir seçim oldu. Bir bayram havasında seçim oldu. Katılımı gösteren genel kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi Galatasaray’ın değerleri vardır. Bu değerlerine bağlı olarak her yerde her zaman Galatasaray bu değerlerini korumuştur. Onun etkisiyle başarı çizgisini yukarıya doğru çekmiştir. Bugün de yine yeni yönetime seçilmemden dolayı, bütün çalışma arkadaşlarıma, Galatasaray’a hizmet edeceğimiz kişilere bütün aileme, çalışmalarıma destek veren taraftarlarımıza, camiama çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın büyüklüğü her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken Galatasaray’da sağlanan barışı ve sevgi ortamını aynı şekilde devam ettirmektir. Gördüğünüz gibi bu iklim içinde başarılar peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Buradan tüm taraftarlarımıza Konya’dan şampiyonluk zaferi getirmek istiyoruz. Bütün taraftarlarımıza, camiama bize gösterdiği teveccühten dolayı da teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.