Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, kara sistemleri alanındaki ürün ve kabiliyetlerini küresel çapta tanıtmaya devam ediyor. Türk savunma sanayiini yurt dışında başarıyla temsil eden Otokar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18. kez düzenlenen DSA 2024'te yerini aldı.

Bu yıl 6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda Otokar, dünyaca tanınan zırhlı araçları COBRA II ve AKREP II’yi sergiliyor. Etkinlik süresince Otokar, kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı askeri araçlarının yanı sıra kara sistemleri alanındaki üstün kabiliyetlerini de tanıtıyor.

NATO ve Birleşmiş Milletler’in tedarikçisi olan Otokar, kendi teknolojisi, tasarımı ve uygulamalarıyla 4x4, 6x6, 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçlar, paletli zırhlı araçlar, insansız zırhlı araçlar ve kule sistemleri üreterek savunma sanayisinde küresel bir güç olarak öne çıkıyor.

Beş kıtada, 40'tan fazla ülkede 33.000'den fazla askeri aracı görev yapan Otokar, dünya çapında farklı coğrafyalarda kazandığı deneyimi araç geliştirme çalışmalarına yansıtıyor. Bu sayede Otokar, günümüz ve gelecek tehditlerine karşı üstün çözümler sunarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor.

Otokar’ın askeri araçları, modüler yapıları ve üstün hareket kabiliyetleri ile öne çıkıyor. Bu araçlar, zorlu arazilerde bile yüksek performans ve güvenlik sunarak, en kritik görevlerde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor.

Kara sistemleri, günümüzün değişen ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmek için sürekli olarak evrim geçiriyor. Bu alanda öncü bir rol üstlenen Otokar, global bilgi birikimi, üst düzey Ar-Ge faaliyetleri, yaratıcı tasarım anlayışı ve mühendislik kabiliyeti ile bu değişime öncü işlere imza atmaya devam ediyor. Geçen yıl cirosunun yüzde 4'ünü Ar-Ge harcamalarına ayıran şirket, sektördeki yeniliklerine devam etti. Kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, mühendislik gücü ve test konusundaki uzmanlığıyla gereksinimleri en hızlı şekilde karşılayan Otokar, son yıllarda teknoloji transferi konusundaki yetenekleriyle de dikkat çekiyor ve küresel arenadaki konumunu yükseltiyor.

Bölgenin en önemli fuarları arasında yer alan DSA süresince Otokar, Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmak için mevcut ve potansiyel kullanıcılarıyla ilişkilerini geliştirip, yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirecek. DSA ayrıca bölgede yerel katma değerli operasyonlar oluşturmak ve endüstriyel iş birliği fırsatları kurmak açısından da önemli bir etkinlik olacak.

COBRA II

COBRA II, yüksek koruma ve taşıma seviyesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip COBRA II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, ihtiyaç duyulan farklı görevlere kusursuz uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen COBRA II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. COBRA II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

AKREP II

İlki 1990larda geliştirilen ve küresel ölçekte kendini kanıtlayan AKREP zırhlı araç ailesi baz alınarak geliştirilen AKREP II, zırhlı keşif, gözetleme ve silah platformu olarak tasarlandı. Düşük silueti, yüksek hareket ve bekâ kabiliyeti ile modern orduların güncel ve gelecek ihtiyaçlarına cevap verebilmek için tasarlanmış AKREP II ailesi, 90 mm’ye kadar silah taşımaya uygun modüler yapısı ile dikkat çekiyor.

AKREP II’nin sürekli dört çeker sistemi ve opsiyonel olarak sunulan direksiyonlanabilir arka aksı araca eşsiz bir manevra yeteneği sunuyor. Çamur, kar ve su birikintisi gibi her türlü arazi koşulunda üstün hareket ve yol tutuş kabiliyetine sahip olan AKREP II aracın arka kısmına yerleştirilmiş U tipi güç paketi ile kullanıcılara kompakt bir tasarım ve yüksek koruma sunuyor. Birçok farklı görev profiline uyarlanabilir olarak geliştirilen AKREP II gözetleme, zırhlı keşif, hava savunma, tanksavar aracı, atış destek aracı ve ileri gözetleme gibi görevlerde yer alabiliyor.

AKREP II alternatif güç kaynaklarının kullanılmasına imkan veren bir altyapıya sahip. AKREP II düşük siluet, yüksek mayın koruması ve etkili atış gücünü aynı platformda sunuyor.