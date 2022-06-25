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Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

OSMANİYE 25.06.2022, 08:24
Osmaniye’de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde eve giren yılanı fark eden aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli güvenlik önlemini alan ekipler, yılanın olduğu yeri belirledi. Yaklaşık bir metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan yerleşim yerinden uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

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