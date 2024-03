Projede Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek alan Düzce Merkez Turaplar Köyünde, fındık bahçesi bulunan üretici Mehmet Toprak'a ait bahçede projenin ilk ayağı olan budama, uç sürgün alımı, dip sürgün temizliği, bitki dal ve dip sürgünlerinin tekrardan toprağa kazandırmak amacıyla dal parçalama ve taban gübre uygulaması gerçekleştirildi.



Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince hazırlanan Fındıkta Tarla Okulu Etkinliğine desteklenen bahçe sahibi üreticiler, İlçe Müdürleri ve teknik personel katılım sağladı. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İl Müdürü Esra Uzun, yapılan bu projeler ile fındık tarımında doğru uygulamalar kullanarak fındıkta verimi arttırmak ve üreticilere örnek bir bahçe sunarak, bu tür projelerle her daim üreticilerin yanında olduklarını, her ilçede bu tür proje etkinliklerinin uygulamalı bir şekilde yapılacağını belirtti.

Hazırlanan örnek fındık bahçesi projesi ile üretici bahçelerinde budama, gübreleme, uç sürgün alımı, hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmaları yürütülecek.

Sürdürülen bu projede her bir üreticinin 5 dekar olan fındık bahçesi için verimi artırmak, periyodisiteyi kırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı destekli ocak başına 1 kilo gelecek şekilde taban gübresi, ikinci azot uygulaması için ocak başına 1 kilo azot ve kalsiyum içerikli üst gübre temini ile bölgeye yeni bulaşan Kahverengi Kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Bitki Koruma Ürünü temini gerçekleştirildi.