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Devrilen traktörün altında can verdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

ORDU 04.04.2021, 20:10
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Devrilen traktörün altında can verdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Hanyanı Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle fındık bahçesinde fındık kökü sökmek isteyen N.T. (63), aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 4 çocuk babası N.T., cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiyesi ekiplerince traktörün altından çıkarıldı. N.T.’nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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