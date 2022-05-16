Başkan Kibar: "İlçemizi sporun merkezi haline getirmek için yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz"

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, spor alanında ilçenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, gençlik ve spor yatırımlarının artacağını söyledi.

Tesisleşme hamlesi ile Fatsalı gençler, futboldan yüzme, voleyboldan basketbol olmak üzere farklı alanlarda tesislere kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü ile hazırlanan projeler çerçevesinde Fatsa’ya 6 adet halı saha, 8 adet basketbol voleybol sahası, bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet il tipi gençlik merkezi, 3 adet tenis kortu ve 500 kişi kapasiteli bir adet sentetik çim saha yapılıyor. Halı saha, basketbol sahalarından oluşan 14 spor tesisinden bazılarının yaz ayına kadar faaliyete girmesi bekleniyor.

Gençlerin heyecanla beklediği ve yapımı tüm hızıyla devam eden 14 spor tesisinden birisi olan Yalıköy basketbol voleybol sahasının yapımı tamamlanırken, diğer spor sahalarının imalat ve montaj yapım işleri ise devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, gençlere yapılan yatırımları ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak gördüklerini belirterek, “Sporla büyüyen bir gençlik yetiştirmek arzusuyla, Fatsamızı sporun merkezi haline getirmek için söz verdiğimiz yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Yalıköy’deki basketbol voleybol sahamızın yapımı tamamlandı. Diğer spor sahalarımızın da imalat ve montaj yapım işleri hız kesmeden sürüyor. Yaz ayına kadar birkaç tane daha halı saha, basketbol voleybol sahamız hizmet girmiş olacak. Yarı olimpik yüzme havuzu projemiz yılsonuna kadar tamamlanmış olacak. Önümüzdeki hafta 3 tenis kortu, il tipi gençlik merkezi ve 500 kişi kapasiteli bir adet sentetik çim sahanın ihalesine çıkacağız. Biz işbirliğine, güç birliğine ve gönül birliğine inanıyoruz. Birlikte aşkla, sevdayla bu memleketimize hizmet etmeyi görev biliyoruz. Eser bırakmak, hizmet etmek, gönüller yapmak şiarıyla çalışıyoruz” diye konuştu.