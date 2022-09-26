Avrupalı 18 öğrenci, robotik kodlama programı için Ordu’da

Ordu’nun Ünye ilçesi Atatürk Ortaokulu tarafından Türkiye’nin de program üyesi olduğu Avrupa Birliği Erasmus+ projesi çerçevesinde Lego EV3 ile Robotik Kodlama adlı proje hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 3 farklı ülkeden 18 öğrenci Ordu’ya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan Lego EV3 ile Robotik Kodlama çerçevesinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan Hırvatistan, Estonya, İspanya ve Polonya’dan gelen 8 öğretmen ve 18 öğrenci bir hafta Ünye’de misafir edilecek. Proje nedeniyle yurtdışında bulunan ülkeler ile işbirliği içerisinde lego robot setleri ile eğitimde lego kullanımı etkinlikleri hedeflenirken, yabancı öğrencilere ise Karadeniz kültürü, yöresel yemekler ve ilçenin tanıtımı yapılacak.

Proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ünye Atatürk Ortaokulu Müdürü Âdem Beşli, robotik kodlamanın, 2 yıl önce okulda açtıkları 2 sınıf ile başlayan bir proje olduğunu belirtti. Beşli, “Biz bu projeyi geliştirerek Erasmus projesi çerçevesinde Estonya, İspanya, Hırvatistan ve Polonya ile beraber ortaklaşa iki yıldır sürdürüyoruz. Buradaki temel amacımız, kodlama çağında olduğumuz için, dış ülkeler ve insanlık hayatını daha çok kolaylaştıracak dünyadaki yönetime hakim olacak diye düşünüyoruz. Bilim ve vicdan yönüyle çocuklarımızı geliştirerek, insanlarımızın hayatını daha çok kolaylaştırmayı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü insan hayatını kolaylaştırıcı her proje insanoğlu tarafından kabul edilmiştir. Bu amaçla sadece burada okulumuzu temsil etmekle kalmıyor, ülkemizi de temsil ediyoruz. Yöresel yemeklerimizden ve kültürümüzle ilgili gelen misafirlerimize sunumlarımızı yaptık. Bir hafta boyunca ilçemizin tarihi turistik yerlerini de yurt dışından gelen öğrencilerimiz gezecekler. Bu anlamda 18 öğrenci ve 8 öğretmen ile birlikte bir hafta ilçemizde beraber olacağız. Projeyi ise yaz sonunda bitireceğiz” dedi.

Proje, ekim ayında Estonya’da öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla planlanırken, projelerin yanı sıra farklı Erasmus projeleri de devam edecek.