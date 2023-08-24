Akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden ODÜ, yüzde 98,6’lık doluluk oranıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasındaki yerini koruyor. 2023-2024 eğitim dönemi için özel yetenek sınavı haricinde toplam 4 bin 489 kontenjanı bulunan ODÜ’ye YKS tercihleri sonrasında 4 bin 199 öğrenci yerleşti. Bu çerçevede üniversite fakültelerindeki 37 bölüm için açılan kontenjanlara 2 bin 9 öğrenci yerleşirken, meslek yüksekokullarındaki 42 ön lisans programı için açılan kontenjanlara 2 bin 190 öğrenci yerleşerek, yüzde 98,6’lık bir doluluk oranı elde edildi.

Öğrenci memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 Raporu’na göre Karadeniz Bölgesi’nde 1’inci, devlet üniversiteleri arasında 10’uncu sıraya yerleşen Ordu Üniversitesi, YKS yerleştirme sonuçlarına göre de en çok tercih edilen üniversiteler arasındaki yerini korumaya devam ediyor.