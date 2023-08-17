Bingöl Üniversitesinde iklim değişikliği ve enerji politikaları üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Emrah Akyüz, Türkiye’de artan hava sıcaklıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akyüz, NASA’nın verilerine Ağustos ayının insanlık tarihi boyunca en sıcak ayı yaşadığını belirterek, “NASA’nın yayınladığı veriler oldukça önemli. NASA’nın yayınladığı verilere göre 1880’li yıllardan bu yana dünya en sıcak Temmuz ayını yaşadı, Ağustos ayının da insanlık tarihi boyunca yaşanmış en sıcak Ağustos aylarından biri olduğu uluslararası platformlar tarafından kabul edilmektedir. İçinde bulunduğumuz sıcak iklimin ana nedenlerinden bir tanesini iklim değişikliği oluşturmaktadır.

İklim değişikliği nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcak hava dalgaları bulunmakta ve tüm insanlığı etkilemektedir. Bu sıcaklığın tüm dünyada aynı oranda etki oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Belli coğrafi bölgeler, belli ülkeler iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmektedir. Bu ülkelerin başında ise Türkiye’ye gelmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz iklimi iklim değişikliğine karşı en hassas iklim türünü oluşturmaktadır. Peki Türkiye iklim değişikliğinden dolayı ne tür çevresel riskler beklemektedir, bunların başında sıcak hava ve kuraklık sorunu gelmektedir.

Türkiye iklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklık aşırı sıcaklık ve kuraklık sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu sıcaklığın daha fazla hissedildiğini görmekteyiz. Çünkü bu coğrafi bölgelerde yarı kurak iklim tipi bulunmaktadır. Yarı kurak iklim tipi iklim değişikliğinden kaynaklanan aşırı sıcaklıkların daha sık rastlandığı görülmektedir” diye konuştu.

Akyüz, "Üzülerek belirtmek isterim ki önümüzdeki yıllarda Türkiye’yi aşırı sıcak hava dalgaları beklemekte. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de artık kış mevsimini görmeyebiliriz. Türkiye 3 iklimi yaşayan bir ülke konumuna gidebilir. Yani Türkiye’de artık sadece sonbahar, ilkbahar ve yaz mevsimlerini görebiliriz. Türkiye’de önümüzdeki 5 ile 10 yıl içerisinde kış mevsimini bir daha görmeme durumumuz söz konusu olabilir. Çünkü Türkiye iklim değişikliğine neden olan aşırı sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya. Bu durumdan dolayı Türkiye’de yağmur ve kar yağışlarının miktarında ciddi oranda azalmalar meydana gelecek, Türkiye’nin iklimi önümüzdeki yıllarda önemli oranda etkilenecek” şeklinde konuştu.