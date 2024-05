Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından bakanlık binasında basına açıklama yapan Koca, sosyal medyanın sağlıklı bir bilgi kaynağı olmadığını dile getirerek, “Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için tıpkı bugün olduğu gibi sizleri, Sağlık Koordinasyon Kurulumuzun kararları konusunda düzenli bir şekilde bilgilendireceğim. Sağlık Koordinasyon Kurulu, yeni dönemdeki en önemli değerlendirme organımızdır” diye konuştu.

Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezinin inşaatını tamamlayarak pilot üretime iki yıl içinde başlayacaklarına değinen Koca, hedeflerinin ihtiyaç olan aşıların tamamının Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Koca, kuduz, Hepatit A ve su çiçeği aşılarının teknoloji transferleri ile artık Türkiye’de üretileceğini söyleyerek, “Bağışıklama programındaki diğer bütün aşılar da Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de ise tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta istenilen sonucun temelde insan kaynağına bağlı olduğunu bildiklerini vurgulayan Bakan Koca, tıpta uzmanlık eğitimi talebini artırarak, 4 yıl sonra uzman hekim sayısının iki katına çıkmasını garanti altına aldıklarını kaydetti.



“Onaylı randevu dönemi uygulaması pazartesi günü başlıyor”

Telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilen MHRS’nin yeni bir fonksiyon kazandığını kaydeden Koca, “Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor” açıklamasında bulundu.



“Onaylı Randevu Sistemi sayesinde hastalarımıza 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız”

Pazartesi günü başlayacak olan yeni dönemde 65 yaş üstü hastaların ve kanser hastalarının ayrıcalıklı grup içerisinde yer alarak onay işlemlerinden istisna tutulacağının altını çizen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

“Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkânı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde öngörümüze göre birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız.”

Bakan Koca, basın toplantısın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.



“Şu an var olan 15 günlük randevu alamama uygulamasının dışında yeni bir uygulama yok”

Bir gazetecinin iptal edilmeyen veya randevuya gelmeyen hastalara yönelik uygulanacak yeni bir yaptırım olup olmayacağını sorması üzerine Koca, “Uygulama dışında yeni bir uygulama yok. Daha önce koordinasyon kurulu çok tartıştı. İkinci kez gelmeme durumunda bütün branşlarla ilgili bir kısıtlama olsun olmasın diye tartıştık ama şimdilik onu düşünmedik. Özellikle onay sistemiyle önemli oranda azalacağını bekliyoruz, öngörüyoruz. O azalışın olup olmadığını görmek istiyoruz. Şu an var olan uygulama dışında yeni bir uygulama yok” ifadelerini kullandı.



“7/24 uzman hekim uygulamaları iddialarına ilişkin açıklama yapılmış olduğu halde algı sürekli devam ediyor”

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan ‘7/24 uzman hekim uygulamaları’ iddialarına ilişkin sourusu üzerine Bakan Koca, şu cevabı verdi:

“Özellikle yarın gelin demektense o gün randevu vermeden acilde branş poliklinikleri oluşturup hastalarımıza hizmet etmek zorundayız. Bunu da zaten nöbet kapsamında yapıyoruz. Bu zaten yaptığımız bir uygulama ama ‘24 saat hekimlere nöbet tutturularak poliklinik yaptırılmak isteniyor’ şeklinde 2-3 gündür açıklama yapılmış olduğu halde algı sürekli devam ediyor."



“Tasarruf tedbirleri çerçevesinde 17 Togg arabamızdan aldık”

Bir gazetecinin kamuda tasarruf tedbirleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir adım atıp atmadığı sorusu üzerine Koca, cari harcamalarla ilgili tasarruf çalışması başlattıklarını kaydederek, “Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. Bakanlığa özel olarak mesela kamudaki araçlarda 3 yılda bir ilgili rutin kiralama yöntemi olur. Yeni dönem rakamlarının üç kata yakın arttığını gördük. Onu görünce iptal ettik. 17 Togg arabamızdan aldık ve arkadaşlarımız bakanlıkta artık Togg kullanacak. Yaptığımız en önemli tasarruflardan biri budur” cevabını verdi.