Kocasinan’ın yıldızları, Fenerbahçe’yi yine yendi ve Türkiye şampiyonu oldu Kocasinan’ın yıldızları, Fenerbahçe’yi yine yendi ve Türkiye şampiyonu oldu

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 9. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlilere karşı 1'i hükmen olmak üzere toplam 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılara karşı ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile 17 kez karşılaştı
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk’un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.