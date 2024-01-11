CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında asıl mesleği öğretmenlik olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz için “Mesleğini biliyor musunuz Kazan belediye başkanının? Öğretmen” şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı. Kahramankazan Belediye Başkanının Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olabilme ihtimali üzerine yapılan tartışmada söz konusu sözleri sarf eden Emir'e tepki gösteren öğretmenler, CHP Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, genel merkezin önüne siyah çelenk bıraktı.



“Murat Emir haddini bil”

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, yaptığı konuşmada, “Bir televizyon programında CHP Milletvekili Murat Emir, öğretmenleri küçültücü ve aşağılayıcı cümleler ifade etmiştir. Öğretmenler bizim baş tacımızdır. Biz öğretmen olarak şerefli ve haysiyetli bir meslek grubu içerisindeyiz. Murat Emir’in derhal tüm öğretmenlerden özür dilemesini istiyoruz. Bu kendini yetiştiren öğretmenlere de hakarettir. Yeterince ders almamıştır ve o yüzden Murat Emir kendine gel ve haddini bil” dedi.