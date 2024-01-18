Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde bin 10 öğrenciye trafik başta olmak üzere çeşitli eğitimler verdi.

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerinde il ve ilçelerde bulunan okullarda bin 10 öğrenciye eğitim verdi.

Polisler tarafından trafik kazalarının sebepleri, polislik mesleğinin tanıtımı, trafik kuralları, kötü alışkanlıklar, güvenli bisiklet kullanımı, polislik mesleği hakkında genel bilgiler, okul güvenliği, 112 ihbar hattı ve önemi, emniyet kemerinin önemi, güvenli oyun alanları, trafik ve çevre bilinci, güvenli internet kullanımı, genel güvenlik önlemleri ve trafik güvenliği eğitimi verildi.