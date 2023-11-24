Yaklaşık 30 öğrencinin ortaklaşa yaptığı planda, bir öğrenci havuzdan çıktığı esnada sakatlanmış numarası yaptı. Panik yaşayan, öğrencisine müdahale eden yüzme antrenörü Semra Arar'a öğrencileri sürpriz yaptıklarını söylediler, daha sonra mum üfleyip, pasta keserek Arar'ın Öğretmenler Günü'nü farklı şekilde kutladılar.



Analig müsabakaları için 30 öğrenci kapalı yüzme havuzunda antrenman yapıyordu. Antrenman yapan öğrencilerden bir tanesinin ayağına antrenman esnasında kramp girdi. Arkadaşlarının başına toplandığı yüzücünün ayağını tutarak, yardım istemesi herkeste panik oluşturdu. Öğrencisinin yardımına koşan yüzme antrenörü Semra Arar, ilk önce durumu anlamaya çalıştı. Arar, panikle öğrencisine ne olduğunu, ayağının neresinin ağrıdığını sordu. Ayağını çarptığını, sonrasında da ağrıdan dolayı yüzemeyeceğini söyleyen öğrenci birden alkışlamaya başladı, sakatlanmış numarası yapan öğrenciye diğer arkadaşları da alkışlarla eşlik etti. Ne olduğunu anlamayan Arar, "Ne oldu, ne yapıyorsunuz" diyerek şaşkınlıkla etrafına bakındı. Farklı bir öğrencinin 'Öğretmenler Gününüz kutlu olsun Semra hocam' notunun yazılı olduğu pastayla içeri girmesiyle böyle bir şey beklemeyen Arar, adeta şoke oldu.



Öğrencilerinin kendini bu özel günde unutmayarak sürpriz yaptığını söyleyen Arar, öğrencisine bir şey olduğunu düşünerek çok korktuğunu, sonrasında ise konuyu tatlıya bağladıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün yaşadım, çocuklarım beni çok mutlu ettiler. Gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu, Öğretmenler Günü'nde böyle bir beklentim yoktu. Antrenman esnasında şaşırttılar beni. Öğretmenlerinden ayırmadıkları için beni, çok mutluyum, duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Kurslar, antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor, şu sıralar tempo olarak bir hayli yoğunuz. Analig, ardından okul sporları, yüzme bilmeyenler kalmasın 7'den 70'e ücretsiz eğitimler derken ciddi anlamda yoğunluğumuz var. Antrenmanlar devam ederken bu sürpriz, mola gibi bir şey oldu bana. Antrenmanların sürekliliği, çocukların bu şekilde geri dönütleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çocukların bu anlamda kıymet bilerek, değer vererek Öğretmenler Günü'nde sürpriz yapmaları hakikaten beni çok fazlasıyla mutlu etti. Pastanın üzerindeki not beni ayrıca mutlu etti, antrenör olarak bir öğretmen gibi, öğretmenler kadar değerli olmak hepimizi mutlu ediyordur düşünüyorum. İl müdürlüğümüze bize vermiş oldukları destekten ötürü, çocuklarıma da bu ince düşüncesinden dolayı ayrıca çok teşekkür ederim" dedi.



Hep birlikte mum üfleyip, pasta kesen öğrenci ve antrenör keyifli bir gün geçirdiler.