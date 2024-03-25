Ülkemizin en büyük sanayi şirketleri ve ihracatçıları arasında yer alan Oba Makarna, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan bir yıllık dönemde cirosunu geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 oranında artıran Oba Makarna, toplam 23,4 milyar TL ciro elde etti. Aynı dönemde net kârını 1,3 milyar TL’ye çıkaran şirket, yıllık yüzde 445 büyüme ile 1,8 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. FAVÖK marjı ise 2022 yılına göre ciddi bir artışla yüzde 1,6’dan yüzde 7,6’ya yükseldi. Oba Makarna'nın aktif toplamı 8 milyar TL olup karşılığında 4,3 milyar TL öz kaynağı bulunuyor.

“Sürdürülebilir büyüme stratejimizle yatırımlara devam edeceğiz”

Finansal sonuçlara ilişkin açıklamada bulunan Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, “1.200’ün üzerinde çalışanımızın emeği ve yatırımlarımız sayesinde artan üretim hacmimiz, ihracatımız ve satış gelirlerimizle 2023 yılını da başarılı bir sonuçla tamamladık. Makarnada yeniden dengelenen müşteri dağılımına karşılık, un ve noodle satışlarımız ile beraber buğday ihracatımızdaki artış ciromuzda yüzde 12’lik bir büyüme yakalamamızı sağladı. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimiz, doğru fiyatlama ve stratejik maliyet yönetimi ile FAVÖK marjında da önemli bir iyileşme gerçekleştirdik. Operasyon karlılığımızın artışı ile de 2023 yılında net kâra geçiş sağladık. Şubat ayında başarıyla tamamladığımız halka arzımızdan da elde ettiğimiz gelir ile bilançomuz güçlenmeye devam ediyor” dedi.

Türk makarnasını dünya sofralarıyla buluşturduklarını vurgulayan Özgüçlü, “6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki makarna üretiminin yüzde 25'ini Oba Makarna olarak gerçekleştiriyor, Türkiye'nin makarna ihracatından ise yaklaşık yüzde 30 pay alıyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda Türkiye'deki liderliğimizi sürdürürken, uluslararası pazardaki mevcut payımızı artırmaya ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda tüm ortaklarımıza verdiğimiz dağıtılabilir net dönem kârının asgari yüzde 10'unu dağıtacağız. Dağıtım oranına ise yapılacak olan ilk genel kurulda karar vereceğiz” dedi.

10 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu

Dünya standartlarında, yüksek teknoloji ile üretim yapan Oba Makarna, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 yılsonuna kadar açıklanan Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı araştırma verilerine göre makarna sektöründeki şampiyonluğunu son 10 yıllık dönemde sürdürüyor. Şirket, 2022 yılında Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) sıralamasında 118’nci, Fortune 500 Türkiye listesinde ise 117’nci sırada yer alıyor. Oba Makarna, yurt içi pazarda Oba Makarna ve Obamie Noodle markalarıyla ürün satışı gerçekleştirirken, yurt dışı pazarda Oba Makarna’nın yanı sıra; Oba Gold, Obalino, Nido, Eva, Omelia, Pasta Layla, Pasta Savana, Vera, Rosa Linda markaları ile faaliyetlerine devam ediyor.

Yeni Ar-Ge Merkezi ile bir adım daha öne çıkacak

Pazardaki genel ihtiyaçların ve müşterilerin isteklerini analiz eden, değişen tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerini yakından takip eden Oba Makarna, araştırma, geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına sürekli devam ediyor. Hendek Fabrikası’nda 1.200 metrekare alana sahip Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren şirket, bu sayede Ar-Ge çalışmalarını daha da ileri taşımayı hedefliyor. Oba Makarna Ar-Ge Merkezi’nde Mikrobiyoloji, Enstrumental, Formülasyon laboratuvarlarının yanı sıra üretimde kullanılan Noodle hattının minyatürünün ve otomatik sos karışımlarının yapılabileceği minyatür sos makinasının yer aldığı pilot tesis laboratuvarı ile çeşitli tariflerin uygulaması için endüstriyel mutfak ve ofisler yer alıyor. Şirket ürettiği ürünlere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra, ambalaj ve atıkların geri kazanılması konularında da Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık 3.500 ton karbon emisyonunu engellemeyi hedefliyor

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon izini ve atıklarını azaltmaya yönelik faaliyetlerine devam eden Oba Makarna, tükettiği enerjinin bir kısmını kendi ürettiği temiz enerjiden karşılıyor. Şirket, Hendek Fabrikası’nın çatısındaki 2,4 MW kapasiteli GES ile noodle üretim hatlarının elektrik ihtiyacının yaklaşık %50’sini yenilenebilir enerjiden karşılamayı, hem de yıllık 1.700 ton karbon emisyonunu engellemeyi hedefliyor. Gaziantep Fabrikası için de 2,1 MW kurulu güce sahip GES'i devreye alan şirket, yılda 1.800 ton karbon emisyonunu engellemeyi amaçlıyor.