Yatırımcılara bu konuda uyarılarda bulunan SAVİBU Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, “İnsanlar yeteri kadar araştırma yapmadan bu sektöre girmeye çalışıyorlar, giriyorlar ve daha sonrasında hüsranla bitiyor. Bilinçsiz yapılaşmayla birlikte adım başı yapılan bungalov evler altyapıda da sıkıntılara yol açıyor” dedi.



Sakarya’nın Sapanca ilçesi Türkiye’de bungalov turizminin merkezi haline geldi. Eşsiz doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca, İstanbul’a yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen mekanlar arasında yerini alıyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. İlçede şuursuzca adım başına yapılan bungalovlar ise altyapı da bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, bu çerçevede bölgede yatırım yapacaklara bir takım uyarılarda bulundu.



“Adım başı bungalov ev görmeniz mümkün”

Bölgede adım başı yapılan bungalovlarla birlikte yaşanılan sorunlara değinen Başkan Alaçam, “Pandemi süreci sonrasında insanların tatil anlayışı değişti. Otellerden ziyade kendilerini müstakil alan ve izole ortam sağlayan villa, bungalov tarzı evlere yönelmeye başladılar. Doğası, İstanbul'a yakınlığı, konumu itibariyle bu işe çok uygun bir iklimde olması sebebiyle Sapanca'da birçok proje geliştirilip bungalov evlerden oluşan tesislerle dolmaya başladı. Tabii maalesef tamamen ticari düşünceyle yapılan yanlış yatırımlar da gözümüze çarpmaya başladı. Adım başı bungalov ev görmeniz mümkün. Bunların içerisinde bazı tesislerde evlerin arasındaki yakın mesafeler, yapım aşamasında yapılan yanlışlar, yetişkin ağaçların kesilmesi dolayısıyla zamanla da bir arz talep dengesinin de bozulmasıyla oluşan trafik problemleri, elektrik, su yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmaya başladık. Kamu yatırımları da hızlandı bu arada iyileştirmeler yapılıyor fakat bu konuda biz insanları bilinçlendirelim istiyoruz. Özellikle burada bir yatırım yapmayı planlayan insan bölgeye ilk geldiğinde bir arazi temin ettiğinde tamamen arazinin üstündeki bütün bitkileri, ağaçları kesmekle başlıyor ama bu çok büyük bir yanlış. İnsanlar Sapanca'ya; doğası, yeşil, göl ve dereler için geliyor bunları da korumak bizim birinci önceliğimiz olmalı” dedi.



“Planlı bölgelere yoğunlaşmak gerekiyor”

Yatırım yapacaklara uyarılarda bulunan Ali Safa Alaçam “O yüzden burada yatırım yapacak insanları özellikle bu konuda uyarıyoruz ve mevcut işletmelere de sürekli ağaç ekilmesini, yeşillik alanlarının daha fazla bırakılmasını tavsiye ediyoruz. Biz de bunu korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat işte birçok yanlış görüyoruz bu konuda yatırımcılardan ricamız gelip bölgeyi araştırıp bu işi yapan kişilerle görüşebilirler. Bu işin profesyonellerinden bilgi alabilirler, ona binaen bir yatırım yapılırsa daha iyi olur. Bir de planlı bölgelere yoğunlaşmaları gerekiyor. Özellikle hem misafirlerin, hem itfaiyenin, ambulansın rahat ulaşabileceği konumlarda bu tarz işletmelerin yapılması daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.



“Araştırma yapmadan sektöre giriyorlar, sonu hüsranla bitiyor”

Çarpık yapılaşmanın verdiği zararları aktaran Alaçam, “Çok bilinçsiz bir yapılaşma oluyor çünkü insanlar yeteri kadar araştırma yapmadan bu sektöre girmeye çalışıyorlar, giriyorlar daha sonrasında birçoğunu görüyoruz hüsranla bitiyor. Çünkü bir iş planlı, projeli ve işi bilen ehillerden bilgi alınarak yapılmalı. Bu konuda insanların daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki ağaçların kesilmemesi, evlerin birbirine yakın olması, altyapının zorluğu, ulaşımın zorluğu ticari olarak da işletmeleri etkiliyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Kendilerini pazarlayamayınca fiyatlarını kırıyorlar. Fiyat kırılınca da kalite de düşüyor. Dolayısıyla memnuniyet oranı da düşüyor. Biz Sapanca'da çok güzel bir sinerji oluşturduk. Buranın yerel işletmecileri olarak biz burada işletmeleri bizden sonraki nesillere devretmek istiyoruz. Bu mantaliteyle hareket ediyoruz. Daha fazla geniş alan bırakıyoruz misafirlerimize. Her gelen misafirimiz de maksimum seviyede memnun ayrılması için elimizden gelen tüm eforu sarf ediyoruz. Fakat o çarpık yapılaşmalar, kötü hizmet veren yerler tamamen ticari kaygı ve gayelerle yapılan bu yatırımlar bizlere çok ciddi zarar vermeye başladı. Tez zamanda bunların önüne geçilmesi gerekiyor ve devamının gelmemesi gerekiyor. Biz kimseye burada bir şey yapmayın etmeyin demiyoruz ama bu bölgede bir şey yapılacaksa örneğin iyi örnekleri ortaya konulup daha iyisi yapılmaya çalışılmalı” şeklinde konuştu.



“Doğanın, ticarethaneye dönüştüğü bir noktaya gidiyoruz”

İlçede yaklaşık 800 adet bungalov olduğunu ve bunların 29 mahalleye yayıldığını söyleyen Ali Safa Alaçam, “Nitekim sonuca baktığımızda da yüzde 95 üzerinde bir misafir memnuniyetimiz var. Biz bu memnuniyeti koruyamazsak bugün Ege'nin, Akdeniz'in yaşadığı doluluk oranındaki sıkıntıları aynen biz de o şekilde yaşamaya başlarız. O yüzden bu konuda biraz dikkatli ve duyarlı olmak gerekiyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak doğanı, ticarethaneye dönüştüğü bir noktaya gidiyoruz. Bu konuda yapılması gerekenler doğaya uyumlu, ekolojik altyapı konusunda doğaya zarar vermeyecek yapılaşmalara gidilmeli, altyapılar oluşturulmalı. İnsanlar Sapanca’ya doğası, yeşili, gölü için geliyor. Bunları koruyucu altyapıda evler yapılmalı. İlçemiz genelinde bin 200 tane villa ve bungalov işletmesi bulunuyor. Bunların 800 tanesi bungalov işletmesi ve 29 mahalleye yayılmış durumdalar” ifadelerini kullandı.