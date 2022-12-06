Niğde Belediyesi’nden çölyak hastalarına müjde

Açıldığı zamandan bu zamana kadar vatandaşların büyük beğenisini kazanan Niğde Belediyesi Modern Ekmek Fabrikası, artık glütensiz ekmek üretimine başladı.

Somun ekmek, tava ekmeği, kepekli ekmek ve roll ekmek yanında çölyak hastaları için de glütensiz ekmek üretimine başlayan fabrika, ürünlerini şehrin muhtelif yerlerine kurduğu ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; ekmek fabrikasında hem kadın istihdamının sağladığını hem de şehrin farklı noktalarına kurulan büfelerde engelli vatandaşların çalıştığını söyleyerek, ürün yelpazeleri gün geçtikçe artırdıklarını, şimdi de glütensiz ekmek üretmeye başladıklarını ifade etti. Başkan Özdemir; proje çerçevesinde, kadın istihdamı, engelli istihdamı ve çölyak hastaları için gerekli glütensiz ürünlerin üretilmesi hedeflerimiz vardı bu hedeflerimizi tek tek gerçekleştiriyoruz inşallah dedi.

Tam Kapasite Çalışıyoruz

Organize Sanayi Bölgesinde daha önce ekmek fırını olarak kullanılan fabrikayı en modern şekilde yenileyerek vatandaşların hizmetine soktuklarını ifade eden Başkan Özdemir; burayı tam kapasite ile çalışır hale getirdik, bu projemizle ilimizde kadınların ve engellilerin istihdamını artırdık, dedi.

Ekmek Fabrikası ve Kreş

“Saatte 5 bin 500 ekmek üretim kapasitesi ile hijyenik şekilde üretimin yapıldığı tesisimizde ihtiyaç sahibi kadınların istihdamını sağlıyoruz. Ekmek fabrikamızda hem kadın istihdamını sağlarken hem de şehrin farklı noktalarına kurulan büfelerimizde engelli vatandaşlarımızın da istihdamı ile ürünlerimizin sunumu ve satışını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda fabrikanın hemen yanına kurulan çocuk kreşi ile de çalışan kadınlarımızın en büyük sorunlarından birisi olan kreş ihtiyacını belediyemizin imkanlarıyla çözüme kavuşturuyoruz.” diyen, Başkan Özdemir; Şehrimizin farklı noktalarına yeni açtığımız dört büfe ile büfe sayılarımızı artırdık, ihtiyaca göre yeni büfeler açmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Glütensiz ekmeğin ilk etapta, "Merkez Ziraat Bankası Yanı, Yeni Çarşı Meydan, Bor Yolu Shell Petrol Yanı, Eski Terminal Önü"nde satışa çıkarılacak.