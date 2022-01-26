Niğde Belediye Başkanı Özdemir ekiplerin başında

Niğde Belediyesi ekiplerinin kar mesaisini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde yaşanan yoğun kar yağışına karşı önlem alan ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Niğdelilerin ulaşımda sorun yaşamaması adına tüm önlemleri alan Niğde Belediyesi gün boyunca ana arterlerde kar küreme çalışmasına devam ediyor. Oluşturulan kriz masasında sahadaki karla mücadele çalışmalarını bizzat Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yönetiyor. “Sahadayız, çalışmaya devam ediyoruz” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımızı şehrimizde köşe bucak kar temizliği yaparken yalnız bırakmıyoruz. Hemşehrilerimiz için canla başla çalışan karla mücadele ekiplerimizin hep yanındayız. Her daim vatandaşlarımızın imdadına koşan ekiplerimizle birlikte şehrimizdeki son durumu kontrol etmekteyiz. Mücadelemiz sabaha kadar aralıksız devam edecek. Niğde Belediyesi olarak iş makinalarımız ve personellerimizle karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışının ardından Niğde genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. İl genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına şehrimizin her noktasında aralıksız devam edeceğiz. 112 müdürümüz, AFAD İl Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına bir haftadır gösterdikleri insan üstü performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimiz olumsuz hava koşullarının oluşturduğu acil durumlarda belediyemizle iletişime geçebilirler” dedi.