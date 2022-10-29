29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Niğde’de törenle kutlandı

Niğde’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğdelilerin bayramını kutladı. Vali Koç, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kazanımları sayesinde, bin yıllar içerisinde geliştirdiği milli kültürünü, inancıyla harmanlayıp cihan devletleri kurduğu köklü medeniyetini benimseyerek ona güvenerek ve inanarak Cumhurbaşkanımız tarafından hedef gösterilen 2023, 2053 ve 2071 deflerine kararlı ve emin adımlarla ilerleyecek, inşallah bu sayede Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye Yüzyılı ve Türk’ün çağı olacaktır” dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunan törende, öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş seslendirdi. Yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Komandoların gösteri sunduğu tören, okulların tören yürüyüşüyle sona erdi.