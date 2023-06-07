Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yanından başlayarak Çavuşoğlu Oto Galericiler Sitesi’ne kadar uzanan servis yolunda belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt serimine başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yanında bulunan ve Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yanından başlayarak Çavuşoğlu Oto Galericiler Sitesi’ne kadar uzanan servis yolunda altyapı çalışmalarını tamamlandı.

İçme suyu altyapısı yenilenen servis yolunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmalarına başlandı.

Daha önce parke taşla kaplı olan servis yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek olan belediye ekipleri, kısa sürede buradaki çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açacak.