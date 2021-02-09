Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından şüpheliler İ.C., K.M. ve K.E.’nin üst ve ev aramalarında 5 gram metamfetamin, 23 kök kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alınırken adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.