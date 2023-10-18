Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Bütün dünya şunu bilmeli; Gazze’deki hastaneye saldıranlar İsrail ordusu değil Gazze’deki teröristlerdir.

Çocuklarımızı hunharca katledenler kendi çocuklarını da katlediyor.”

Gazze'de bu akşam el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Saldırı bütün dünyada büyük yankı uyandırırken Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti.

İSLAMİ CİHAD’DAN AÇIKLAMA

Reuters'ın aktardığına göre İslami Cihad, Gazze içinde veya çevresinde herhangi bir saldırıda bulunmadığına dair bir açıklama yaptı.

İsrail ordusu da Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nde “gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğunu” iddia etmişti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iddiayı yalanlayan bir açıklama yapmıştı.