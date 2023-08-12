Tredyol Süper Lig'in açılış maçında sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup erderek sezona 3 puanla başlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız bu galibiyetin mimarlarından oldu. Onları ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız iyi mücadele verdiler. Belki maçı daha önce koparabilirlerdi. Maçın daha önce fişini çekebilirdik. Maçın sonunda bazen savunma yapmanız bazen de çileli bir galibiyet almanız gerekebilir. Bugün oyuncularım bunu da başarabileceklerini gösterdiler. Taraftarımız bugün bu maçın mimarı oldular. Onların desteklerini sırtımızda hissettiğimiz her an bizim için işler daha kolay oluyor. Oyuncularımızın işleri de kolaylaşıyor” dedi.



“60 dakika rakibe pozisyon vermedik”

İlk yarıda harika bir oyun çıkardıklarını belirten Bjelica, "Maçı 2-0 ve 3-0’a getirebileceğimiz pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya baktığımızda direkten dönen bir topumuz var. Maçın geneline baktığımızda 60 dakika rakibe hiç pozisyon vermeyen bir takım gördük. Maçı domino eden taraf bizdik. Futbolda bunlar var. Fişi çekecek golü bulamadığınız zamanlarda rakip umutlanır ve direnci artar. Son 16 dakika düştüğümüz dönem oldu. Bu dönemde topu tutmayı bilemedik. Yorgun oyuncularımız da vardı. Rakip sonlara doğru bir baskı oluşturdu ama çok fazla pozisyon vermedik” ifadelerini kullandı.



“Maça çıktığımız gün takımımız hazır bir şekilde sahada olacak”

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak ise Bjelica, "Gün bizim için galibiyetin tadını çıkarma zamanı. Pazar gününden itibaren de Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız. Galatasaray Avrupa'da bir çok maç oynadı. Bu maçlar üzerine çalışacağız ve neleri yapmamız gerektiği konusunda çalışmalar yapacağız. Maça çıktığımız gün takımımız hazır ve çalışmış bir şekilde sahada olacak” açıklamasında bulundu.