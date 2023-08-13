Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın ikinci ayağı Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyonada 80 sporcu Süper enduro GP, enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro genç, enduro veteran ve enduro kadınlar kategorilerinde yapılan yarışlarda kozlarını paylaştı. Yarışma neticesinde “Süper Enduro GP” kategorisinde Aykut Kızıltan, "Enduro Veteran" kategorisinde Recep Bahadır Çaktı, "Enduro Usta" kategorisinde Aykut Kızıltan, "Enduro Genç" kategorisinde Mustafa Resul Kurtuluş, "Enduro Prestij" kategorisinde Rafet Karakuş ve "Serim Enduro Hobi" kategorisinde Gökhan Gökçe birincilik elde etti. Dereceye giren sporcuların ödülleri tören ile takdim edildi.