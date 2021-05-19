Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Tekin Karataş, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.