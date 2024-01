Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ile birlikte kameralar karşısına geçen Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Sözlerinin başında terör örgütünün saldırıların şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileten Kurum, "Tüm vatandaşlarımızın kalbi müsterih olsun. Bugüne kadar şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Devletimizin kararlılığı, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın tüm gayreti ile ihanet şebekeleri yerle bir edilecek. Tekrar şehitlerimizin ruhu şad olsun, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



İstanbul'da yaşayan her kesimle görüşme ve istişareleri sürdüreceklerini söyleyen Kurum, "Biz bu ülkenin geleceğinin yatırımda, üretimde, ihracatta ve istihdamda olduğuna inanıyoruz. Buna katkı sağlayan herkesi de destekliyoruz. Görüşmekte ve istişare etmekte fayda görüyoruz. Bugün dünyaya baktığınızda yeni ekonomi dinamikleri şehirleri odağına alıyor. Yerel yönetimler de bu manada ön plana çıkıyor. İstanbul'umuz ekonomimizin lokomotifi, yatırım ve kalkınmanın da öncü şehri. 11 ilimizde depremi yaşadık. Devletimiz bütün gücüyle 11 ilimizi ayağa kaldırmak için bir mücadele verdi. Bu mücadelede İstanbul'umuzun gücü çok değerliydi. Küresel rekabette olumlu yönde farklılaşan, katma değer üreten bir şehrimiz İstanbul. Ülkemizin 68 şehrine denk gelen bir ekonomik potansiyele sahibiz. İhracatın yüzde 30'dan fazlası, istihdamın yüzde 50'den fazlası İstanbul merkezli. Bu güçlü şehrin ticaretini sanayisin üretim odaklı desteklemeye, istihdamımı arttıracak girişimlere destek vereceğiz. Toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle görüşmelerimiz yapmaya devam edeceğiz. İstişareler yapıp karalar alacağız, bu kararları uygulama gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

"İlk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız"

İstanbul ekonomisi için projelerini üç başlıkta toplayan Murat Kurum, "Bu şehrin adayı olarak 'ekonomide lider İstanbul' diyerek sorumluluğu üstlendiğimiz üç temel gündemimiz var. Birincisi kalıcı istihdam. İkincisi güçlü ticaret ve bunun yapılması için gerekli altyapı. Üçüncü başlığımız toplumsal refahı artıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar. Büyük şirketlerimiz her yıl üstüne koyarak istihdama katkı veriyor. Biz önümüzdeki dönemde İBB olarak bu adımı çok daha geniş bir alana yayacağız. İşin işine kamuyu, belediyeyi ve özel sektörü katarak süreci birlikte yöneteceğiz. Gençleri çok önemsiyorum. İş arayan değil iş bulan, kendi işini kurduran, bunun için de maddi manevi destek veren 'gençlerin murat abisi olma' sözüm var. Bu sözü tutmak için mücadele edeceğiz. İstanbul'u gerçek belediyeciliğe geri döndüreceğiz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracağız. Yapacağımız her yatırımda ve projede çalışanların en az yüzde 25'i gençlerimiz ve kadınlarımız olacak. Gençlerimize finansal destekler vereceğiz. 39 ilçede yeni ofisler kuracağız. Kadın ve genç girişimcilere bu ofisleri ücretsiz sunacağız. Kurduğu start up'u evinden yönetmek isteyen arkadaşlarımız var. Pandemi ile birlikte bu ihtiyaç artıyor. Bu kardeşlerimize yeni destek paketleri sunacağız. İşlerini gençlerin ayağına getireceğiz. Herkesin kendi iş alanında eğitim alacağı eğitim atölyeleri kuracağız. Burada gençlerimizi yetiştireceğiz. Meslek edindirme kurslarımızı mahalle mahalle açacağız. Lise ve üniversitede burada okuyan arkadaşlarımızla yine üniversitelerimizle işbirliği içinde ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz. Biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız. İstanbul'un kadınları güçlü olacak, gençleri özgüvenli ve mutlu olacak. İnşallah kısa süre sonra bu müjdelerimizi sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"İlçe Belediye Başkan Adaylarını Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının önümüzdeki Cumartesi günü açıklanacağını adaylarının önümüzdeki Cumartesi günü açıklanacağını söyledi. Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ve teşkilatımızla istişareleri yapıyoruz. Bu çerçevede ortak akılla hareket ediyoruz. Cumartesi günü saat 14.00'da İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarımızı sayın Cumhurbaşkanımızı teşrifi ile Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız. İlçe belediye başkan adaylarımızla birlikte inşallah sokağa çıkıp, milletimizin ihtiyaçlarını giderecek adımları güçlü şekilde atacağız. İlçe belediye başkanı adaylarımızı açıkladıktan sonra proje lansmanı gerçekleştireceğiz. Aylardır arkadaşlarımızla bilim insanlarımızla çalışmalar yürütüyorlar. Bu çerçevede en iyisin en güzelini hep birlikte ortaya koymak amacımız. Bu yüzden biraz hassas davranıyoruz. Projelerimizi detaylı şekilde inşallah açıklayacağız" dedi.

"Biz Cumhurbaşkanımızla istişare edeceğiz, onlar bırakın büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler"

Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bu millet temsilciye oy vermez" sözlerine yanıt olarak ise şunları söyledi:

"Polemik içerisinde olmayacağız. Ekrem bey şöyle dedi, böyle yaptı, siyasi senaryolara üzerinden kurulan senaryolar üzerinden biz konunu içinde olmayacağız. Onların dümenine su taşımayacağız. Bu konu İstanbulluların meselesi değil. İstanbulluların böyle bir derdi sorunu yok. Kendilerinin İstanbul dışında beklentileri ve soruları olduğu için farklı gündemler peşinde koşmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımız öncelikle onların bildiği gibi, onların birlikte çalıştığı genel başkanlara benzemez. Cumhurbaşkanımız tecrübesi ve vizyonuyla bir dünya lideri. 21 yılda girdiği tüm seçimlerde milletin takdirin almış dünya lideri. Biz sayın Cumhurbaşkanımızla çalışmaktan ancak iftihar ederiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin başı, milletimizin temsilcisi, İstanbul'un efsane belediye başkanıdır. Onun görüşünü alırken, onu dinlerken biz Cumhuru takip ediyoruz. Bakış açımız da bu kadar nettir. Ben İstanbul adayı olarak sayın Cumhurbaşkanımızla konuşurum, istişare ederim, bununla da iftihar ederim. Bize bunu söyleyenlerin kiminle konuştuğunu milletimiz çok iyi biliyor. Biz Cumhurbaşkanımızla görüşmeyip de yabancı büyükelçilerle mi görüşeceğiz arkadaşlar. Dış mihraklarla, ülkenin geleceği adına onların yaptığı gibi sufle aldıkları yerlerle mi görüşeceğiz. Biz milletimizin temsilcisi ile görüşmeye devam edeceğiz. Onlar bırakın yabancı büyükelçilerle görüşmeye devam etsinler"