İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı

Beykoz-Sarıyer Hattı

Çengelköy-Kabataş Hattı

Küçüksu-İstinye Hattı

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı

Kadıköy-Sarıyer Hattı

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı

Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Beşiktaş-Adalar Hattı

Üsküdar-Eyüpsultan Hattı

Boğaz Geliş Hattı

Çengelköy-İstinye Hattı” ifadelerine yer verildi.