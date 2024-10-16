İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Adalar Hattı
Üsküdar-Eyüpsultan Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Çengelköy-İstinye Hattı” ifadelerine yer verildi.