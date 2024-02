Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sarıyer’de bulunan Karadeniz Vakfını ziyaret edip İstişare Toplantısı’na katıldı. Kurum’a ziyareti sırasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Dursun Karabacak ve AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun eşlik etti. Murat Kurum’u Karadeniz Vakfı Genel Başkanı Yusuf Cevahir, Karadeniz Vakfı Genel Sekreteri Hüseyin Güler ve beraberindeki heyet karşıladı. Ziyaretinde vakıf başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Kurum, ardından vakıf tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Murat Kurum toplantıda STK, dernek üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



“İstanbul’u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşinde koştular”

İstanbul’un mevcut İBB yönetimi tarafından kaderine terk edildiğini vurgulayan Kurum, “İstanbul’u el üstünde tutmak, geleceğe hazırlamak hepimizin boynunun borcudur. Ama ne yazık ki, bu şehir mevcut CHP’li büyükşehir belediyesi tarafından kaderine terk edilmiş, son beş yılda çok yara almıştır. Bu şehrin insanının kalbi kırılmış, gönlü kırılmıştır. Söz verdikleri 10 projeden 9’unu yerine getirmediler. Vatandaşımıza hizmet götürmediler. İstanbul’u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşinde koştular. Hala koşmaya devam ediyorlar. Birbirlerine düşmüş durumdalar. Bir tarafta Sarıyer’deki problemleri sıkıntıları görüyorsunuz. Burada hizmet etmiş başarılı diye addettikleri kendi adlarına belediye başkanlarını şimdi saf dışı bıraktılar. Öbür tarafta yıllardır yol yürüdükleri mesai arkadaşlarını kapı dışarı bıraktılar. Biz 85 milyonu kucaklıyoruz deyip Alevi, Kürt kardeşlerimizi ötekileştirdiler. Bunların anlayışı net bir şekilde ortaya düştü. Şimdi tutuştular, ne yapacaklarını bilmeyerek sağa sola saldırıyorlar. Bunların hizmet diye bir anlayışı yok. Bunların derdinde öyle arada bir belediyeye uğrayayım, yarım zamanlı belediyecilik yapayım, nasıl olsa millet bana oy verir anlayışı var. Bizim milletimiz kül yutmaz. Bizim milletimiz eser nerede yapılır, kendisine hizmet edenle, kendisini ayrıştıran, ötekileştiren anlayışını net bir şekilde görür ve hesabını da sandıkta sorar. Biz 22 yıldır işte bu anlayışla çalıştık, çabaladık” dedi.



“Nereye gitti bu bütçe?”

İBB yönetimine iş yapmadığı halde bütçesinin azaldığını ve paranın nerede olduğunu soran Kurum konuşmalarını şu şekilde sürdürdü:

“Ey büyükşehir belediyesi sen İstanbul gibi büyük, kadim bir şehrin belediyesisin. Sen de Maraş’a, Adıyaman’a, Hatay’a, Gaziantep’e, Kilis’e, Osmaniye’ye, Adana’ya gidip depremzede kardeşlerimiz için bin konut yapsaydın ne olurdu? Seçim zamanı ağzınız dolu dolu konuşuyordunuz. Bir sürü vaatler verdiniz, niye gerçekleştiremediğiniz? Elinizden tutan mı vardı? Sorsanız engellediler, yaptırmadılar derler. Madem engelledik o zaman büyükşehirin bütçesindeki para nerede? Merkezi bütçeden 10 kat artmış. İş yapamadın, yaptırmadın para nerede o zaman? Nereye gitti bu bütçe? Bunların anlayışı işte bu. Milletimizde bizim gittiğimiz her yerde bunu görüp anlatıyor. 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı’mızla birlikte yeniden İstanbul diyecek, o liyakatli ellere İstanbul’umuzu yeniden teslim edecek. Zekeriyaköy ve Demirciköy CHP’nin en yüksek oy aldığı yerlerden bir tanesidir. Buralarda altyapı yok. 21 yüzyılın İstanbul’unda kanalizasyon Karadeniz’imize akıyor. Lafa geldi mi biz çevreciyiz. Çevrecilik Sarıyer’i düşünmekle olur. Çevrecilik burada yaşayan halkın kaldığını korumakla olur.”



"Bizim mülkiyetimizde bulunan tüm arsaları mülkiyet sahibi kardeşlerimize alıp ödeyebileceği şartlarda satışını gerçekleştireceğiz"

Sarıyer’e dair müjdeler vermek istediğini söyleyen İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "1 Nisan sabahı göreve gelir gelmez milletimizle el ele vereceğiz ve Sarıyer’de ki altyapı sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Sarıyer’de vatandaşımızın imar ve mülkiyet problemi kalmasın istiyoruz. Büyükşehir mülkiyetinde oturan Sarıyerli hak sahibi kardeşimiz yıllardır mülkiyetine kavuşabilmek için bekliyor. Mevcut İBB yönetimi, 5 yıldır buradaki vatandaşımızın mülkiyet haklarını niye vermediniz? Vatandaşımızın duygularını niye istismar ettiniz? Biz göreve geldiğimizde Sarıyer’in her mahallesinde İBB mülkiyetinde yaşayan vatandaşımızın mülkiyet ve tapu sorununu tamamen çözeceğiz. Bizim mülkiyetimizde bulunan tüm arsaları mülkiyet sahibi kardeşlerimize alıp ödeyebileceği şartlarda satışını gerçekleştireceğiz. Hemen orada vatandaşımızla bir araya geleceğiz. Vatandaşım orada evini güvenle yapabilsin, çocuklarına, evlatlarına, ailelerine bir miras bıraksın istiyoruz. Vatandaşımızla orada bir araya gelip imar problemini yapacağız. Sonrasında yerinde ve gönüllü anlayışıyla, hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir şekilde el ele verip Sarıyerli kardeşlerimizle birlikte deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hiç kimse mahallesinden gitmeyecek, orada yine komşularıyla birlikte yaşayacak” şeklinde konuştu.

Sarıyer’de gerçekleştireceği projeleri aktarmaya devam eden Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“Yıllardır başarı hikayeleri yazmış ne Sarıyer Spor Kulübü’müze, amatör spor kulüplerimize ne de gençlerimize yönelik kardeşlerimizin spor yapacağı açık spor alanlarıyla alakalı hiçbir adım atılmadı. Siz gençliği düşünmezseniz eğer gençlik de sizi düşünmez. Sarıyerli kardeşlerimizi spor yapacağı açık ve kapalı spor tesislerinin inşasını her mahallemizde yapacağız. Sarıyer Sahili’nde balıkçılığın merkezi Sarıyer’imize yaraşır bir şekilde Balıkçılar Çarşımızı süratle yenileyelim. Kilyos Sahili’ni yapacağımız bir düzenlemeyle birlikte İstanbul’umuza yeniden kazandıracağız. Orada gençlik kampı yaparak Sarıyerli gençlerimizin kütüphanelerde, kıraathanelerde, gençlik merkezinde huzurla vakit geçirmesini sağlayacağız. Yeni bir yaşlı yaşam merkezini Sarıyer’imize kazandıracağız. burada Sarıyer’in bütünleştiği o kardeşlik hukukunun çok daha yukarılara çıkarıldığı bir Sarıyer’i sizlerle gerçekleştireceğiz. Sarıyerli kardeşlerimize modern kapalı pazarlarımızı kazandıracağız. Büyükdere Caddesi’nde bulunan eski karakol binamızı hızlı bir şekilde restore edeceğiz ve sosyal tesis olarak sizlere armağan edeceğiz. İstinye’de Ferahevler Mahallesi’nde ismine yakışır bir şekilde mahalle bahçesini kazandıracağız. Maslak, Ayazağa, Hadım Koru Kavşak Projesi ile oradaki sıkışıklığı giderecek, Sarıyerli kardeşlerimizi erkenden evlerine sevdiklerine kavuşturacağız. Beşiktaş Sarıyer ve İstinye-İTÜ-Ayazağa arasındaki raylı sistem hattını 2 buçuk yılda tamamlayıp Sarıyer’imize, İstanbul’umuza armağan edeceğiz. Çayırbaşı- Ayazağa - Levazım- Dolmabahçe etabıyla da Büyükdere Caddesi ve Boğaz Sahil yolu trafiğini azaltacağız. Yine yapmadıkları, bir tarafta hafriyat doldurdukları, bir tarafta inşaatını durdurdukları işlerden bir tanesi olan, Çayırbaşı- Ayazağa - Levazım- Dolmabahçe etabını yine biz başlatacağız. Hem Büyükdere Caddesi hem de Boğaz Sahil Yolu trafiğini azaltmış olacağız.”