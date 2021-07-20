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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA 20.07.2021, 14:02
Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde yaşayan Yeşilçam’ın güzel oyuncusu Fatma Girik, gece saatlerinde tansiyonu yükselerek ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tedavinin ardından Girik’in durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Girik’in annesi Münnevver Girik’in ise Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu bilgisine ulaşıldı.
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