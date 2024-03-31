Zirve Gülşen'in

Bu yıl da zirve Gülşen'in oldu. Ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı konserlerinden 10 milyon TL kazanacak.

İşte ünlülerin bayram tarifeleri...

FUNDA ARAR

Kıbrıs

1.5 MİLYON TL

LİNET

Antalya, İstanbul,

Batum

5 MİLYON TL

AŞKIN NUR YENGİ

Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL

ZARA

Kıbrıs

1 MİLYON TL

İREM DERİCİ

İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece

1 MİLYON 800 BİN TL

MELEK MOSSO

Kıbrıs

5 MİLYON TL

KORAY AVCI

Kıbrıs

2 MİLYON TL

DERYA BEDAVACI

Kıbrıs, İstanbul, Almanya

3.5 MİLYON TL

ALİŞAN

Kıbrıs, Alanya

2 MİLYON 750 BİN TL

DENİZ SEKİ

Antalya

1 MİLYON TL

GÜLŞEN

İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin

10 MİLYON TL

SİNAN ÖZEN

Kıbrıs

600 BİN TL

CANDAN ERÇETİN

Antalya

2 MİLYON TL

ALEYNA TİLKİ

Kıbrıs

1 MİLYON TL

YILDIZ TİLBE

İstanbul, Kıbrıs

4 MİLYON TL

EBRU GÜNDEŞ

Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

AJDA PEKKAN

Kıbrıs

8.5 MİLYON TL

SİBEL CAN

Kıbrıs, Antalya

7 MİLYON TL

ŞEVVAL SAM

Kıbrıs

1.5 MİLYON TL

BÜLENT ERSOY

Mersin, İstanbul, Dubai

5.3 MİLYON TL

ÖZCAN DENİZ

Kıbrıs, Antalya

4 MİLYON TL

SERKAN KAYA

Kıbrıs, İstanbul

3.5 MİLYON TL