Gönül Dağı'nı şah mat edecek ayrılık! Hikaye tümüyle değişiyor

Gönül Dağı dizisinin 132. yeni bölüm fragmanıyla birlikte heyecan doruklara çıktı. Geçtiğimiz bölüm sürpriz dolu sahnelerin ardından, 132. bölüm fragmanı yayınlandı ve adeta izleyicilerin kalplerini ağızlarına getirdi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, kasabaya yaklaşmakta olan büyük bir felaketin haberini veriyor ve izleyicileri heyecan dolu bir bekleyişin içine sürüklüyor. Fragmanı izleyenler kasabada meydana gelecek olan felaketin büyüklüğü karşısında şaşkınlık ve merak içine girdi.