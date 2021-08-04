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Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

MUĞLA 04.08.2021, 12:56
Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayıp Bodrum’a da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Muğla, Bodrum ve pek çok ilden orman ve itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler, bölgede yeniden bir alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekiplere çok sayıda gönüllü de yardım etti. Yeniköy Mahallesi’ne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için iş makineleri ile yol açılarak müdahale edildi. Sağlık ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında fenalaşan ve hafif şekilde yaralananlara hızlı şekilde müdahale etti.
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