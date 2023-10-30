TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılında ihracat rekoru kırmak için çalıştıklarını söyledi. Dünyada ekonomik anlamda yaşanan daralmanın mobilya ihracatında kayıplara neden olduğunu belirten MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, çözüm için Amerika pazarını işaret etti. Güleç; “Analizlerimiz, ABD pazarındaki potansiyelimizin henüz yüzde 20’sini kullanabildiğimizi gösteriyor. Yani buradaki varlığımızı 5 katına çıkarmamız mümkün” dedi.

45 bini aşkın üreticisi, 50 bin mağazası ve 500 bine yakın çalışanı ile Türkiye ekonomisinin lokomotif iş kollarından mobilya sektörü, Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) organize ettiği Mobilya Sektörü İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıda sektörün geleceğine ve enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar mobilya fiyatlarına zam yapılmayacağına değinildi.

Toplantıda ihracat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörü olarak, 2022 yılında 4,7 milyar dolarlık ihracatımızla güzel bir ivme yakaladık ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023’e de bu hızla başladık” dedi. Dünya ekonomisindeki yavaşlama ve daralmanın mobilya ihracatında geçen yıla göre yüzde 4 seviyelerinde daralmayı beraberinde getirdiğini ifade eden Ahmet Güleç, “En önemli pazarlarımızın başında ABD geliyor. Şu an pazarda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Analizlerimiz, ABD pazarındaki potansiyelimizin henüz yüzde 20’sini kullanabildiğimizi gösteriyor. Yani buradaki varlığımızı 5 katına çıkarmamız mümkün. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla ve başarıyla kutlarken gelecek yüzyıl için de amacımız gireceğimiz pazarlarda varlığımızı artırarak güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek” açıklamasında bulundu.

Tüm ürün gruplarında üretim yapan 4 ülkeden biriyiz

Türkiye’nin tüm ürün gruplarında üretim yapan dünyadaki dört ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Güleç, “Ürünlerimiz hem Orta Doğu hem Avrupa hem de ABD piyasalarına gidiyor. Böyle geniş bir coğrafyadaki tüketici zevk ve alışkanlıklarına hitap eden ürünler imal etmek kolay değil, ama biz yapıyoruz. Bu da ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu. Ahmet Güleç, yonga levha tarafında yaşadıkları sorunların çözülmesi halinde fiyat tarafındaki rekabetçiliklerinin artacağını söyledi.

Bakan Gürcan; “Türkiye ekonomisi için önemli yere sahip”

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise konuşmasında sektörün önemine dikkat çekti. “Türkiye'nin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında mobilya sektörünün çok önemli bir yere sahip olduğunun ve ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığının bilincindeyiz” diyen Mahmut Gürcan, sektör birlik, dernek ve meslek komitesi başkan, yönetim kurulu ve üyelerini büyük bir titizlikle dinledi ve notlar aldı. Mahmut Gürcan, sorunların çözümü noktasında takipçisi olacağını kaydetti.

Mobilya sektörü başarı hikayesi yazıyor

Mobilya Sektörü İstişare Toplantısı'nda, enflasyonun azalmaya başlamasıyla birlikte mobilya sektörünün tekrar çıkışa geçeceğini söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tüm dünyada ekonomide ve ticarette bir daralma var. Şu an mobilyadan tekstile kadar 27 sektörden 19’u eksiye doğru gidiyor. Bunun aslında en büyük sebebi fiyatta rekabet edemememiz. Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu kontrol altına almaya başlamasıyla birlikte bu dönemin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında da rekor ihracata ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

Ekonomi Gazetesi Medya CEO'su Dr. Bader Arslan da toplantıda sektörün geleceğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sonra erdi.