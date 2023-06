Mitsubishi Electric Türkiye, güvenilir bir ortak olarak ileri teknoloji, deneyim ve bilgi birikimi ile küresel toplumun iyileştirilmesi için otomasyondan yararlanma hedefini anlatan "Automating the World" sloganı ile dijital üretime yönelik (digital manufacturing) yeni nesil otomasyon sistem ve çözümlerini 29. Win Eurasia Fuarı’nda sergiledi. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri; fuarda üretken yapay zekâ ile Melfa Assista cobot entegrasyonunu ziyaretçilere sergiledi.

Hayal gücü ve yapay zekâ buluşması

Mitsubishi Electric Türkiye 5G Arena’daki standında kolaboratif robot “Melfa Assista”nın yapay zekâ desteği ve ressam Ceren Göğebakan’ın yaratıcı hayal gücüyle yaptığı “Cumhuriyet’in 100. Yılı” temalı resimler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet’in 100. Yılı teması altında ressam Ceren Göğebakan farklı fikirler arasında kurulan köprüyü ve karşılıklı anlayışı, Melfa Assista da yapay zekâ desteğiyle Cumhuriyet gençliğini ve Atatürk’ü resmetti. Melfa Assista’nın yapay zekâ yardımı ile çizdiği diğer resimler de stantta yer aldı.

Yapay zekâ desteğiyle ressam gibi çizerek özgün ve benzersiz resimler oluşturan Melfa Assista, kullanıldığı pek çok farklı sektörde üretimde esneklik, sezgisellik, hız ve verimlilik sağlıyor; hem operatörle hem de operatörsüz güvenli bir şekilde çalışıyor. Otomasyonun geleceğinde ses getirecek özellikleriyle akıllı üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyan kolaboratif robot, aynı zamanda operatörün bulunmadığı durumlarda endüstriyel robot kadar hassas faaliyetlerde bulunuyor.

“Türk sanayisinin dijital dönüşüm sürecine destek oluyoruz”

Yeni nesil endüstriyel otomasyon sistemleri ve ileri robot teknolojileri ile Türkiye genelinde hem büyük fabrikalara hem de KOBİ’lere çözümler sunduklarına dikkat çeken Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel, “Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri’nin dünya çapında yeni sloganı olan “Automating the World”, ileri teknolojinin, sistematik düşüncenin, deneyim, bilgi birikimi ve müşteri desteğinin herkes için daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak adına nasıl çalışabileceği vizyonunu anlatıyor. Tehlikeli süreçlerin ele alınmasını otomatikleştirdiğimizde; insan sağlığına ve refahına yönelik risklerin azaltılmasına yardımcı oluyoruz. Atıkları, kirliliği ve enerji tüketimini azaltmak için faaliyetleri otomatikleştirdiğimizde; karbondan arındırılmış, çevresel olarak daha sürdürülebilir bir toplum yaratmaya yardımcı oluyoruz. Karmaşık, genellikle zor süreçleri otomatikleştirdiğimizde ise; insanların her zamankinden daha aktif ve daha anlamlı bir şekilde katkıda bulunmasını sağlayarak yaşamları dönüştürmeye yardımcı oluyoruz. "Automating the World" sloganımızla, otomasyonun yalnızca endüstriler dünyasında değil, aynı zamanda toplumundaki herkesin yararına olacak şekilde uygulanmasına yardımcı olduğumuzu açıkça belirtmek istiyoruz.” dedi.